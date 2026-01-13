KEMPTEN/A7. Am Dienstag gegen 13:20 Uhr ereignete sich an der Anschlussstelle Kempten-Leubas auf der BAB A7 in Fahrtrichtung Ulm ein schwerer Verkehrsunfall. Es wurden insgesamt vier Personen verletzt.

Eine 73-jährige Frau befuhr mit ihrem Pkw die BAB A7 in Richtung Norden. Auf Höhe der Anschlussstelle Kempten-Leubas wechselte sie vom rechten auf den linken Fahrstreifen, um einen vorausfahrenden Lkw zu überholen. Zeitgleich näherte sich auf dem linken Fahrstreifen ein Pkw eines 22-jährigen Fahrzeugführers mit vermutlich hoher Geschwindigkeit. Ein Zusammenstoß konnte nicht mehr vermieden werden. Der Pkw des 22-Jährigen prallte auf das Fahrzeug der 73-Jährigen, wurde in die Mittelschutzleitplanke geschleudert, überschlug sich und kam im angrenzenden rechten Fahrzeuggraben zum Liegen. Die 73-Jährige wurde durch den Aufprall gegen das linke Heck des Lkw geschoben und musste aufgrund der Fahrzeugverformung von der Feuerwehr aus ihrem Pkw befreit werden.

Beide Pkw wurden total beschädigt und mussten abgeschleppt werden. Am Lkw entstand Sachschaden, er blieb jedoch fahrbereit. Der Gesamtschaden wird auf etwa 90.000 Euro geschätzt.

Die 73-jährige Unfallverursacherin wurde schwer verletzt. Der 22-jährige Fahrer sowie zwei weitere Insassen seines Fahrzeugs, eine 18-Jährige und ein 21-Jähriger, erlitten leichte bis mittelschwere Verletzungen. Alle Verletzten wurden zur weiteren medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus gebracht. Der Lkw-Fahrer blieb unverletzt.

Die BAB A7 in Fahrtrichtung Ulm war für die Unfallaufnahme, Räumung und Reinigung der Unfallstelle für rund zwei Stunden gesperrt. Im Einsatz waren neben zahlreichen Polizeikräften der Rettungsdienst, ein Rettungshubschrauber, die Feuerwehr Kempten sowie die Autobahnmeisterei Sulzberg. (VPI Kempten)

