CHAM, LKR. CHAM. Bei einer Kontrolle am Bahnhof Cham stellten Polizeibeamte der Grenzpolizeigruppe Furth im Wald Heroin und Bargeld bei einem 41-Jährigen sicher. Der Tatverdächtige befindet sich in Untersuchungshaft. Die Kriminalpolizei Regensburg ermittelt.

Am Donnerstag, den 08.01.2026, gegen 13:30 Uhr, wurde ein 41-jähriger deutscher Mann im Rahmen einer verdachtsunabhängigen Kontrolle durch die Grenzpolizeigruppe Furth im Wald im Bereich der Bahnhofstraße am Bahnhof Cham kontrolliert. Hierbei stellten die eingesetzten Beamten in einer vom Tatverdächtigen getragenen Socke eine Dose mit braunem Pulver fest. Der Mann gab gegenüber den Polizeibeamten an, dass es sich hierbei um etwa zwei Gramm Heroin handelt. Bei Durchsuchungsmaßnahmen im Anschluss, unter Einbindung der Kriminalpolizei, wurden beim Tatverdächtigen weitere 28 Gramm Heroin sowie Bargeld in Höhe von circa 2.500 Euro aufgefunden und sichergestellt werden. Nach derzeitigem Ermittlungsstand besteht der Verdacht, dass das Bargeld aus Eigentumsdelikten stammen könnte. Hierzu werden weitere Ermittlungen geführt.

Der 41-Jährige wurde festgenommen und am 09.01.2026 einem Ermittlungsrichter beim Amtsgericht Regensburg vorgeführt. Dieser erließ Haftbefehl, woraufhin der Tatverdächtige in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert wurde. Die weiteren Ermittlungen führt das zuständige Fachkommissariat der Kriminalpolizei Regensburg.