Mobile Wache unterwegs
Die aktuellen Termine sind für Sie unter folgendem Link aufgeführt:
Die Bayerische Polizei - Termine der Mobilen Wache des PP SWN
0062 – Polizei ermittelt nach Unfallflucht
Hammerschmiede – Am Montag (12.01.2026) beschädigte eine bislang unbekannte Person mit einem Fahrzeug ein geparktes Auto im Wachholderweg.
In der Zeit von 07.00 Uhr bis 12.00 Uhr beschädigte der Unbekannte den linken Außenspiegel des roten VW Multivan. Der Sachschaden wird auf rund 500 Euro geschätzt.
Die Polizei ermittelt wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort. Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg Ost unter der Telefonnummer 0821/323-2310 entgegen.
0063 – Polizei ermittelt nach Körperverletzung
Innenstadt – Am Montag (12.01.2026) kam es zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen zwei Unbekannten und einem 16-Jährigen in der Rote-Torwall-Straße.
Gegen 14.30 Uhr gerieten die drei Jugendlichen offenbar in Streit. Hierbei kam es auch zu Schlägen, wodurch der 16-Jährige leicht verletzt wurde. Die beiden Unbekannten flüchteten anschließend.
Die Personen wurden wie folgt beschrieben:
Männlich, ca. 16-18 Jahre alt, dunkle Kleidung, eine Person trug Bart, arabisches Aussehen
Die Polizei ermittelt wegen Körperverletzung. Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg Süd unter der Telefonnummer 0821/323-2710 entgegen.
Der 16-Jährige besitzt die guineische Staatsangehörigkeit.
0064 – Polizei ermittelt nach Diebstahl
Innenstadt – In der Zeit von Freitag (09.01.2026), 12.00 Uhr, bis Montag (12.01.2026), 07.00 Uhr, entwendeten ein oder mehrere bislang unbekannte Täter Kraftstoff aus Fahrzeugen auf einem Hof in der Berliner Allee.
Die Unbekannten entwendeten Diesel aus zwei Fahrzeugen. Ein weiteres Fahrzeug wurde bei dem Versuch beschädigt. Der Sachschaden wird auf rund 150 Euro geschätzt. Der Beuteschaden liegt im mittleren dreistelligen Bereich.
Die Polizei ermittelt wegen Diebstahls und Sachbeschädigung. Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg Süd unter der Telefonnummer 0821/323-2710 entgegen.
0065 – Polizei kontrolliert gewerblichen Güterverkehr
Friedberg / Bundesautobahn A 8 / FR München / PP Kirchholz – Am Montag (12.01.2026) führte die Verkehrspolizeiinspektion Augsburg Kontrollen im gewerblichen Güterverkehr auf dem Parkplatz Kirchholz durch.
In der Zeit von 10.00 Uhr bis 14.00 Uhr beanstandeten die Beamten sieben Verstöße gegen das Güterkraftverkehrsgesetz, die Lenk- und Ruhezeiten der Fahrer sowie weitere Vorschriften des Fahrpersonalgesetzes.
Ein Sattelzug mit rumänischer Zulassung wies erhebliche technische Mängel auf. Die Beamten untersagten dem Fahrer die Weiterfahrt.
Die Polizei appelliert an alle Verkehrsteilnehmer, sich stets an die geltenden Regeln und Vorschriften zu halten, um die Sicherheit auf den Straßen zu gewährleisten und Unfälle zu vermeiden. Besonders bei schwierigen Witterungsbedingungen ist umsichtiges und regelkonformes Verhalten von großer Bedeutung.
0066 – Polizei führt Verkehrskontrollen durch
Holzheim / Lkr. Dillingen a. d. Donau – Am Sonntag (11.01.2026) führte die Verkehrspolizeiinspektion Dillingen zusammen mit der Polizeiinspektion Dillingen eine Kontrollaktion mit Schwerpunkt Geschwindigkeitsüberwachung durch.
Bei der Kontrolle beanstandeten die Beamten insgesamt knapp 30 Autofahrer, die zu schnell unterwegs waren. Knapp die Hälfte der Autofahrer erwartet nun eine Bußgeldanzeige.
Bei einem 24-jährigen Autofahrer stellten die Beamten drogentypisches Verhalten fest. Ein Drogenschnelltest verlief positiv auf Kokain. Die Beamten unterbanden die Weiterfahrt und veranlassten eine Blutentnahme bei dem Mann. Bei einer anschließenden Durchsuchung fanden die Beamten eine geringe Menge Betäubungsmittel sowie entsprechende Utensilien.
Die Polizei ermittelt nun u. a. wegen eines Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetzes sowie wegen eines Verstoßes gegen das Straßenverkehrsgesetz gegen den 24-Jährigen.
Der 24-Jährige besitzt die türkische Staatsangehörigkeit.
0067 – Polizei kontrolliert Schwerlastverkehr
Donauwörth / Bundesstraße B 2 – Am Freitag (09.01.2026) überholte ein Sattelzuggespann verbotswidrig auf der B 2 und überfuhr hierzu die Sperrfläche.
Gegen 18.00 Uhr kontrollierten die Beamten das Gespann. Bei der anschließenden Kontrolle stellten die Beamten fest, dass der 38-jährige Lkw-Fahrer die zulässige Höchstgeschwindigkeit deutlich um rund 30 km / h (nach Toleranzabzug) überschritten hatte. Außerdem war das mitgeführte EG-Kontrollgerät (Fahrtenschreiber) nicht eingetragen.
Die Polizei ermittelt nun u. a. wegen der Verstöße gegen das Straßenverkehrsgesetz sowie des Verstoßes gegen das Fahrpersonalgesetz gegen den 38-Jährigen.
Der 38-Jährige besitzt die rumänische Staatsangehörigkeit.
