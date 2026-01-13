MÜNCHBERG. Die Polizeiinspektion Münchberg hat eine neue Leitung. In feierlichem Rahmen fand am Dienstagvormittag der Amtswechsel an der Spitze der Dienststelle statt.

Im Schützenhaus Münchberg verabschiedete der oberfränkische Polizeipräsident Armin Schmelzer die bisherige Leiterin der Polizeiinspektion Münchberg, Polizeihauptkommissarin Karina Liebl, und führte zugleich ihren Nachfolger Marco Gottesmann offiziell in sein neues Amt ein. Auch Münchbergs Bürgermeister Christian Zuber und Landrat Dr. Oliver Bär bedankten sich für die gute Zusammenarbeit mit PHKin Liebl und wünschten ihrem Nachfolger viel Erfolg im neuen Amt.

PHKin Liebl wird verabschiedet

Polizeihauptkommissarin Liebl leitete die Polizeiinspektion Münchberg in den vergangenen neun Monaten im Rahmen ihrer Führungsbewährung für den Aufstieg in die vierte Qualifikationsebene (vormals höherer Dienst). Der Polizeipräsident dankte ihr für ihre geleistete Arbeit, ihren Einsatz für die Sicherheit in der Region sowie für die wertschätzende Führung der Mitarbeiter. Für ihren weiteren dienstlichen Weg sprach er ihr Anerkennung und die besten Wünsche aus.

EPHK Marco Gottesmann übernimmt die Leitung

Mit Wirkung vom 1. Januar 2026 übernahm Erster Polizeihauptkommissar Marco Gottesmann die Leitung der Polizeiinspektion Münchberg. Der in Münchberg geborene Helmbrechtser übernimmt somit seine Heimatdienststelle.

Gottesmann wurde im Jahr 1987 in den Dienst der Bayerischen Polizei eingestellt. Nach ersten Verwendungen in München kam er im März 1998 nach Oberfranken. Dort war er über viele Jahre bei der Polizei in Hof in verschiedenen Funktionen eingesetzt, unter anderem als Leiter einer zivilen Einsatzgruppe.

Im Jahr 2016 wechselte er als stellvertretender Dienststellenleiter zur Polizeiinspektion Stadtsteinach. Nach der Teilnahme am Personalentwicklungsprogramm im Polizeipräsidium Oberfranken übernahm er im März 2022 die Leitung der Polizeiinspektion Stadtsteinach. Nun übernimmt er die Polizeiinspektion Münchberg.

Der neue Dienststellenleiter ist verheiratet, Vater von drei erwachsenen Kindern und Familienmensch. In seiner Freizeit ist er leidenschaftlicher Radfahrer.

Polizeipräsident Armin Schmelzer zeigte sich überzeugt, mit Erstem Polizeihauptkommissar Gottesmann einen erfahrenen, verantwortungsbewussten und bodenständigen Dienststellenleiter für die Polizeiinspektion Münchberg gewonnen zu haben. Er wünschte ihm für seine neue Aufgabe viel Erfolg.