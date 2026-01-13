NÜRNBERG. (33) In den frühen Morgenstunden des Dienstags (13.01.2026) nahmen Beamte der Polizeiinspektion Nürnberg-West im Nürnberger Stadtteil Höfen einen Tatverdächtigen nach einem Einbruch vorläufig fest. Ein weiterer Tatverdächtiger konnte flüchten. Die Kriminalpolizei ermittelt und bittet um Zeugenhinweise.



Gegen 04:30 Uhr verständigte eine Zeugin die Polizei über den Polizeinotruf und teilte mit, dass sich mutmaßlich zwei unbekannte Personen gewaltsam Zutritt zu einem Firmengebäude in der Sigmundstraße verschafft hätten. Daraufhin umstellten mehrere Streifen der Polizeiinspektion Nürnberg-West das Gebäude und stellten ein aufgehebeltes Fenster fest.

Bei der anschließenden Durchsuchung des Gebäudes nahmen die Einsatzkräfte einen 34-jährigen Tatverdächtigen (türkisch/spanisch) vorläufig fest. Ein mutmaßlicher weiterer Täter konnte zuvor unerkannt fliehen. Eine umgehend eingeleitete Fahndung, an der mehrere Einsatzkräfte sowie ein Polizeihubschrauber beteiligt waren, verlief ohne Erfolg.

Ob ein Entwendungsschaden entstanden ist, ist derzeit Gegenstand der Ermittlungen.

Die Staatsanwaltschaft Nürnberg-Fürth stellte gegen den 34-Jährigen Haftantrag. Er wird im Laufe des Tages dem zuständigen Ermittlungsrichter vorgeführt, der über die Haftfrage entscheidet. Gegen den Mann wurde ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts des besonders schweren Falls des Diebstahls eingeleitet.

Der Kriminaldauerdienst Mittelfranken führte am Tatort eine Spurensicherung durch.

Die weiteren Ermittlungen übernimmt das zuständige Fachkommissariat der Nürnberger Kriminalpolizei.

Zeugen, denen in diesem Zusammenhang verdächtige Personen oder Fahrzeuge aufgefallen sind, werden gebeten sich unter der Rufnummer 0911 2112 3333 zu melden.



Erstellt durch: Michael Sebald / mc