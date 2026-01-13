PFARRKIRCHEN, LKR. ROTTAL-INN. In den frühen Morgenstunden am Sonntag (11.01.2026) kam es zu einer Auseinandersetzung zwischen Jugendlichen, bei der mehrere Beteiligte verletzt wurden. Die Kriminalpolizeiinspektion Passau ermittelt zusammen mit der Staatsanwaltschaft Landshut wegen des Verdachts eines versuchten Tötungsdelikts.

Dem bisherigen Ermittlungsstand zufolge hielten sich ein 18-jähriger Syrer und eine 15-jährige Deutsche in der Wohnung eines 20-jährigen Syrers in Pfarrkirchen auf. Gegen 05.00 Uhr kamen weitere Jugendliche, zwei Deutsch-Angolaner im Alter von 17 und 18 Jahren zur der Wohnung. Vor dem Gebäude kam es zwischen den vier Männern zu einer Auseinandersetzung, bei der wohl der 20-Jährige ein Messer benutzte. Vier Beteiligte wurden dabei verletzt und mussten anschließend in einem Krankenhaus behandelt werden. Auch die 15-Jährige wurde bei dem Gerangel verletzt.

Die Kriminalpolizeiinspektion Passau hat die Ermittlungen zusammen mit der Staatsanwaltschaft Landshut übernommen. Der 20-Jährige wurde vorläufig festgenommen wegen des Verdachts eines versuchten Tötungsdelikts. Am Montag (12.01.2026) wurde der 20-Jährige beim zuständigen Ermittlungsrichter vorgeführt, der den von der Staatsanwaltschaft Landshut beantragten Haftbefehl erlassen hatte. Der 20-Jährige wurde anschließend in eine Justizvollzugsanstalt gebracht.

