ARZBERG, LKR. WUNSIEDEL. Beamte der Grenzpolizei Selb stellten am Montagnachmittag bei einer Kontrolle im Einreisezug aus Tschechien Rauschgift sicher. Die Kriminalpolizei Hof führt die weiteren Ermittlungen.

Gegen 15.45 Uhr fiel den Beamten am Bahnhof in Arzberg ein 47-jähriger Mann auf, der beim Aussteigen aus dem Zug Blickkontakt mit den Polizisten aufnahm und anschließend einen zunächst unbekannten Gegenstand wegwarf.

Die Beamten kontrollierten den Mann mit russischer Staatsangehörigkeit und nahmen auch den weggeworfenen Gegenstand in Augenschein. In einem Kunststoffbehältnis fanden sie ein Druckverschlusstütchen mit rund drei Gramm Methamphetamin. Die Polizisten stellten das Rauschgift sicher.

Die Kriminalpolizei Hof übernahm die weiteren Ermittlungen wegen eines Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz.