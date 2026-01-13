BAYREUTH. Unbekannte haben in der Friedrichstraße die Fensterscheibe eines Abgeordnetenbüros beschädigt. Die Kriminalpolizei Bayreuth ermittelt und sucht Zeugen.

Nach derzeitigen Erkenntnissen wirkten die Täter zwischen Freitagnachmittag und Montagfrüh, 6 Uhr, auf eine Fensterscheibe des AfD-Büros ein. Als Tatmittel diente mutmaßlich der Stamm eines Christbaums, der noch vor Ort lag. Durch die Gewalteinwirkung splitterte die Scheibe großflächig. In die Büroräume drangen die Unbekannten nicht ein.

Der entstandene Sachschaden beträgt rund 3.000 Euro.

Die Kriminalpolizei Bayreuth hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise. Wer im genannten Zeitraum verdächtige Personen oder Beobachtungen im Bereich der Friedrichstraße gemacht hat oder sonst sachdienliche Angaben machen kann, wird gebeten, sich bei der Kripo Bayreuth unter der Tel.-Nr. 0921/506-0 zu melden.