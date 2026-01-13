GARMISCH-PARTENKIRCHEN. Am Freitagabend, den 9. Januar 2026, kam es durch zwei bislang Unbekannte nach einem Eishockeyspiel zu einem Angriff auf einen Fan, der dabei leicht verletzt wurde. Zudem wurden Fanartikel geraubt. Die Kriminalpolizei Garmisch-Partenkirchen hat die Ermittlungen übernommen und bittet um Zeugenhinweise.

Am Freitagabend (9. Januar 2026), gegen 22.45 Uhr, wurde ein 30-jähriger Fan der Gastmannschaft nach dem Eishockeyspiel des SC Riessersee gegen die Tölzer Löwen auf dem Parkplatz der Zugspitzbahn von zwei bislang unbekannten Tätern angegriffen. Die Tatverdächtigen, die der Fanszene des SC Riessersee zugeordnet werden, verletzten den Mann leicht. Im Zuge der Auseinandersetzung entwendeten sie einen Fanschal sowie ein Banner.

Nach Angaben des Geschädigten kam ihm ein bislang unbekannter Fan des SC Riessersee zu Hilfe, der sich in Begleitung seiner Freundin befand. Beide konnten den Angriff jedoch nicht verhindern.

Die Polizeiinspektion Penzberg leitete Ermittlungen wegen des Verdachts eines Raub- und Körperverletzungsdelikts ein. Die weiteren Untersuchungen werden inzwischen vom zuständigen Fachkommissariat der Kriminalpolizei Garmisch-Partenkirchen geführt.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand gehen die Beamten davon aus, dass der Vorfall von mehreren, bislang noch unbekannten Zeugen beobachtet wurde.

Zur Klärung des Sachverhalts bittet das Fachkommissariat für Raubdelikte um Hinweise aus der Bevölkerung:

Wer ist der bislang unbekannte Helfer und seine weibliche Begleiterin? Die beiden werden als Zeugen gesucht.

Gibt es weitere Zeugen, welche die Auseinandersetzung beobachtet haben und Angaben zum Tatgeschehen machen können?

Hinweise werden an die Kriminalpolizeistation Garmisch-Partenkirchen unter der Telefonnummer 08821/9170 oder jede andere Polizeidienststelle erbeten.