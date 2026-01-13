RODING, LKR. CHAM. Bei einer Verkehrskontrolle in Roding stellten Polizeibeamte am 09.01.2026 Falschgeld bei einem 51-jährigen Mann sicher. Die Kriminalpolizei Regensburg ermittelt.

Gegen 12:45 Uhr wurde ein 51-jähriger bulgarischer Mann, der mit seinem Pkw in Roding unterwegs war, in der Schwandorfer Straße durch Beamte der Grenzpolizeigruppe Furth im Wald einer Kontrolle unterzogen. Im Rahmen der Durchsuchung stellten die eingesetzten Beamten in der Umhängetasche des Mannes zwei größere Bündel mit 20-Euro-Scheinen im Gesamtwert von 3.400 Euro fest. In der Geldbörse des Tatverdächtigen fanden sie zudem einen höheren Bargeldbetrag. Dabei konnten ein 200-Euro-Schein sowie acht 100-Euro-Scheine als Falschgeld identifiziert und sichergestellt werden.

Der 51-Jährige wurde vorläufig festgenommen und für die weiteren Ermittlungen dem in Furth im Wald ansässigen Kommissariat der Kriminalpolizei Regensburg überstellt. Nach den kriminalpolizeilichen Maßnahmen erging gegen den tatverdächtigen Bulgaren Untersuchungshaftbefehl wegen eines Verbrechens der Geldfälschung. Er wurde in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert.