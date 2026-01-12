B173 / LICHTENFELS. Zwischen den Abfahrten nach Lichtenfels-Ost sowie Lichtenfels-West kam es aufgrund der spiegelglatten Fahrbahn der B173 am Montagabend zu mehreren Verkehrsunfällen sowie einer Massenkarambolage.

Nach ersten Erkenntnissen kamen gegen 18.45 Uhr mehr als ein Dutzend Fahrzeuge auf der spiegelglatten Fahrbahn ins Rutschen und kollidierten teils miteinander. Auch im weiteren Verlauf der B173, vor allem zwischen den Abfahrten West und Ost, kam es zu weiteren kleinen Verkehrsunfällen mit Blechschäden.

Bei dem Hauptunfall im Bereich der Abfahrt nach Lichtenfels-West waren nach derzeitigem Stand 16 Pkw sowie 1 Lkw beteiligt. Durch die Kollisionen verletzten sich offenbar 11 Personen leicht und zwei Personen schwer (Stand: 20.05 Uhr)

Die beiden Schwerverletzten kamen in umliegende Krankenhäuser.

Die Beamten der Polizei Lichtenfels sind derzeit mit der Unfallaufnahme betraut. Die B173 ist im betroffenen Teilstück derzeit komplett gesperrt.