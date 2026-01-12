NIEDERBAYERN. Am Montag, 12.01.2026, ergaben sich im Zeitraum von 06:00 bis 18:00 Uhr insgesamt 68 witterungsbedingte Einsätze, ohne besonderen regionalen Schwerpunkt.

In der überwiegenden Mehrzahl der Fälle kam es zu Verkehrsbehinderungen durch liegengebliebene Fahrzeuge oder Sachschadensunfälle. Vier Unfälle hatten überwiegend leichte Personenschäden zur Folge, lediglich ein, auf einem Betriebsgelände in Hengersberg infolge Eisglätte, gestürzter Fußgänger zog sich eine Beinfraktur zu.

Veröffentlicht am 12.01.2026, 18:30 Uhr