0053 – Polizei ermittelt nach Einbrüchen

Innenstadt – Am Samstag (10.01.2026) versuchten sich ein oder mehrere bislang unbekannte Täter erfolglos Zutritt zu einem Mehrfamilienhaus in der Pranthochstraße zu verschaffen.

In der Zeit von 12.00 Uhr bis 14.00 Uhr versuchten der oder die Täter ins Haus zu gelangen und beschädigten dabei die Haus- sowie die Kellertür. Der Sachschaden wird auf rund 100 Euro geschätzt. Die Täter gelangen nicht ins Gebäude.

Die Polizei ermittelt nun wegen versuchten Einbruchsdiebstahls. Zeugenhinweise nimmt die Kriminalpolizei Augsburg unter der Telefonnummer 0821/323-3821 entgegen.

Innenstadt – In der Zeit von Freitag (09.01.2026), 17.00 Uhr bis Samstag (10.01.2026), 13.45 Uhr, verschafften sich ein oder mehrere bislang unbekannte Täter gewaltsam Zutritt zu einer Wohnung in der Friedrich-List-Straße.

Die Täter beschädigten die Wohnungstür und durchsuchten anschließend die Räume. Der Sachschaden wird auf rund 1.000 Euro geschätzt. Der Beuteschaden wird derzeit abgeklärt.

Die Polizei ermittelt wegen Einbruchsdiebstahls. Zeugenhinweise nimmt die Kriminalpolizei Augsburg unter der Telefonnummer 0821/323-3821 entgegen.

0054 – Polizei ermittelt nach Unfallflucht

Hochzoll – Am Samstag (10.01.2026) kam es zu einem Verkehrsunfall in der Waxensteinstraße.

Gegen 17.45 Uhr touchierte eine bislang unbekannte Person mit einem Transporter ein geparktes Wohnmobil der Marke Fiat. Am Wohnmobil entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 3.000 Euro. Der unbekannte Fahrer flüchtete anschließend.

Die Polizei ermittelt nun wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort. Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg Ost unter der Telefonnummer 0821/323-2310 entgegen.

0055 – Polizei ermittelt nach verbotenem Kraftfahrzeugrennen

Hammerschmiede – Am Samstag (10.01.2026) fuhr ein 24-jähriger Autofahrer mit überhöhter Geschwindigkeit von der Hammerschmiede über die Mühlhauser Straße bis nach Affing.

Gegen 00.20 Uhr stelle eine Polizeistreife den 24-Jährigen fest, als dieser mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit samt Mitfahrerin unterwegs war. Zudem geriet der 24-Jährige mehrmals auf die Gegenfahrbahn. Die Beamten kontrollierten den 24-Jährigen anschließend, unterbanden die Weiterfahrt und beschlagnahmten den Führerschein.

Die Polizei ermittelt nun u.a. wegen eines Verbotenen Kraftfahrzeugrennens gegen den 24-Jährigen.

Der 24-Jährige besitzt die deutsche Staatsangehörigkeit.

0056 – Polizei ermittelt nach tätlichem Angriff auf Polizeibeamte

Innenstadt – Am Samstag (10.01.2026) belästige ein 25-Jähriger mehrere Passanten. Zudem leistete er unter anderem Widerstand und beleidigte Polizeibeamte. Dabei wurde niemand verletzt.

Gegen 16.30 Uhr machte eine Passantin Polizeibeamte auf den 25-Jährigen aufmerksam. Dieser belästigte und beleidigte mehrere Passanten. Bei der Kontrolle durch die Polizeibeamten zeigte sich der 25-Jährige unkooperativ, versuchte in Richtung der Beamten zu spucken und beleidigte diese mehrfach. Der 25-Jährige leistet Widerstand gegen die Beamten und wehrte sich gegen die polizeilichen Maßnahmen.

Die Beamten nahmen den 25-Jährigen in Gewahrsam.

Die Polizei ermittelt nun u.a. wegen tätlichen Angriffs und Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte gegen den 25-Jährigen. Der 25-Jährige besitzt die afghanische Staatsangehörigkeit.

0057 – Gestohlene E-Bikes bei Kontrolle sichergestellt

A8 / AS Adelzhausen / FR München – Am Freitag (09.01.2026) fuhr ein 37-jähriger Mann mit einem Auto und Anhänger auf der A8 in Fahrtrichtung München. Die Polizei stellte bei der Kontrolle an der Anschlussstelle Adelzhausen gestohlene E-Bikes fest.

Gegen 19.45 Uhr kontrollierte die Polizei das Fahrzeuggespann. Die Polizeibeamten entdeckten dabei fünf E-Bikes mit einem Gesamtwert im unteren fünfstelligen Bereich. Vier E-Bikes davon wurden bereits als gestohlen gemeldet. Zudem stellten die Beamten fest, dass an dem Anhänger ein falsches Kennzeichen angebracht wurde und der Anhänger nicht zugelassen ist.

Die Polizei stellte die E-Bikes und das Kennzeichen des Anhängers sicher. Die Weiterfahrt mit dem Anhänger wurde unterbunden.

Der 37-Jährige wurde für die weiteren Ermittlungen zur Dienststelle gebracht.

Die Polizei ermittelt nun u.a. wegen Hehlerei und Urkundenfälschung gegen den 37-Jährigen.

Der 37-Jährige besitzt die rumänische Staatsangehörigkeit.

0058 – Polizei sucht Zeugen nach Unfallflucht

Kriebshaber – Am Sonntag (11.01.2026) kam es zu einer Unfallflucht in der Reeseallee (40er Hausnummernbereich).

Gegen 21.45 Uhr touchierte ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer beim Wenden mit seinem Auto einen blauen Opel Corsa. Die unbekannte Person entfernte sich daraufhin, ohne sich um den Schaden zu kümmern.

Nach derzeitigen Erkenntnissen war die unbekannte Person mit seinem silbernen BMW oder Mercedes unterwegs.

Die Polizei ermittelt nun wegen Unerlaubten Entfernens vom Unfallort. Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg West unter der Telefonnummer 0821/323-2510 entgegen.