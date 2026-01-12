Mobile Wache unterwegs
Die aktuellen Termine sind für Sie unter folgendem Link aufgeführt:
Die Bayerische Polizei - Termine der Mobilen Wache des PP SWN
0053 – Polizei ermittelt nach Einbrüchen
Innenstadt – Am Samstag (10.01.2026) versuchten sich ein oder mehrere bislang unbekannte Täter erfolglos Zutritt zu einem Mehrfamilienhaus in der Pranthochstraße zu verschaffen.
In der Zeit von 12.00 Uhr bis 14.00 Uhr versuchten der oder die Täter ins Haus zu gelangen und beschädigten dabei die Haus- sowie die Kellertür. Der Sachschaden wird auf rund 100 Euro geschätzt. Die Täter gelangen nicht ins Gebäude.
Die Polizei ermittelt nun wegen versuchten Einbruchsdiebstahls. Zeugenhinweise nimmt die Kriminalpolizei Augsburg unter der Telefonnummer 0821/323-3821 entgegen.
Innenstadt – In der Zeit von Freitag (09.01.2026), 17.00 Uhr bis Samstag (10.01.2026), 13.45 Uhr, verschafften sich ein oder mehrere bislang unbekannte Täter gewaltsam Zutritt zu einer Wohnung in der Friedrich-List-Straße.
Die Täter beschädigten die Wohnungstür und durchsuchten anschließend die Räume. Der Sachschaden wird auf rund 1.000 Euro geschätzt. Der Beuteschaden wird derzeit abgeklärt.
Die Polizei ermittelt wegen Einbruchsdiebstahls. Zeugenhinweise nimmt die Kriminalpolizei Augsburg unter der Telefonnummer 0821/323-3821 entgegen.
0054 – Polizei ermittelt nach Unfallflucht
Hochzoll – Am Samstag (10.01.2026) kam es zu einem Verkehrsunfall in der Waxensteinstraße.
Gegen 17.45 Uhr touchierte eine bislang unbekannte Person mit einem Transporter ein geparktes Wohnmobil der Marke Fiat. Am Wohnmobil entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 3.000 Euro. Der unbekannte Fahrer flüchtete anschließend.
Die Polizei ermittelt nun wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort. Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg Ost unter der Telefonnummer 0821/323-2310 entgegen.
0055 – Polizei ermittelt nach verbotenem Kraftfahrzeugrennen
Hammerschmiede – Am Samstag (10.01.2026) fuhr ein 24-jähriger Autofahrer mit überhöhter Geschwindigkeit von der Hammerschmiede über die Mühlhauser Straße bis nach Affing.
Gegen 00.20 Uhr stelle eine Polizeistreife den 24-Jährigen fest, als dieser mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit samt Mitfahrerin unterwegs war. Zudem geriet der 24-Jährige mehrmals auf die Gegenfahrbahn. Die Beamten kontrollierten den 24-Jährigen anschließend, unterbanden die Weiterfahrt und beschlagnahmten den Führerschein.
Die Polizei ermittelt nun u.a. wegen eines Verbotenen Kraftfahrzeugrennens gegen den 24-Jährigen.
Der 24-Jährige besitzt die deutsche Staatsangehörigkeit.
0056 – Polizei ermittelt nach tätlichem Angriff auf Polizeibeamte
Innenstadt – Am Samstag (10.01.2026) belästige ein 25-Jähriger mehrere Passanten. Zudem leistete er unter anderem Widerstand und beleidigte Polizeibeamte. Dabei wurde niemand verletzt.
Gegen 16.30 Uhr machte eine Passantin Polizeibeamte auf den 25-Jährigen aufmerksam. Dieser belästigte und beleidigte mehrere Passanten. Bei der Kontrolle durch die Polizeibeamten zeigte sich der 25-Jährige unkooperativ, versuchte in Richtung der Beamten zu spucken und beleidigte diese mehrfach. Der 25-Jährige leistet Widerstand gegen die Beamten und wehrte sich gegen die polizeilichen Maßnahmen.
Die Beamten nahmen den 25-Jährigen in Gewahrsam.
Die Polizei ermittelt nun u.a. wegen tätlichen Angriffs und Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte gegen den 25-Jährigen. Der 25-Jährige besitzt die afghanische Staatsangehörigkeit.
0057 – Gestohlene E-Bikes bei Kontrolle sichergestellt
A8 / AS Adelzhausen / FR München – Am Freitag (09.01.2026) fuhr ein 37-jähriger Mann mit einem Auto und Anhänger auf der A8 in Fahrtrichtung München. Die Polizei stellte bei der Kontrolle an der Anschlussstelle Adelzhausen gestohlene E-Bikes fest.
Gegen 19.45 Uhr kontrollierte die Polizei das Fahrzeuggespann. Die Polizeibeamten entdeckten dabei fünf E-Bikes mit einem Gesamtwert im unteren fünfstelligen Bereich. Vier E-Bikes davon wurden bereits als gestohlen gemeldet. Zudem stellten die Beamten fest, dass an dem Anhänger ein falsches Kennzeichen angebracht wurde und der Anhänger nicht zugelassen ist.
Die Polizei stellte die E-Bikes und das Kennzeichen des Anhängers sicher. Die Weiterfahrt mit dem Anhänger wurde unterbunden.
Der 37-Jährige wurde für die weiteren Ermittlungen zur Dienststelle gebracht.
Die Polizei ermittelt nun u.a. wegen Hehlerei und Urkundenfälschung gegen den 37-Jährigen.
Der 37-Jährige besitzt die rumänische Staatsangehörigkeit.
0058 – Polizei sucht Zeugen nach Unfallflucht
Kriebshaber – Am Sonntag (11.01.2026) kam es zu einer Unfallflucht in der Reeseallee (40er Hausnummernbereich).
Gegen 21.45 Uhr touchierte ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer beim Wenden mit seinem Auto einen blauen Opel Corsa. Die unbekannte Person entfernte sich daraufhin, ohne sich um den Schaden zu kümmern.
Nach derzeitigen Erkenntnissen war die unbekannte Person mit seinem silbernen BMW oder Mercedes unterwegs.
Die Polizei ermittelt nun wegen Unerlaubten Entfernens vom Unfallort. Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg West unter der Telefonnummer 0821/323-2510 entgegen.
0059 – Polizei sucht Zeugen
Klosterlechfeld / Bundesstraße 17 / FR Süden – Am Samstag (10.01.2026) kam es zu einem Verkehrsunfall auf der B 17 in Fahrtrichtung Landsberg. Es wurde keine Person verletzt.
Gegen 09.30 Uhr befuhr ein bislang unbekannter Autofahrer mit einem grauen Audi die B 17 auf dem linken der beiden Fahrspuren. Kurz nach der AS Klosterlechfeld verlor der Fahrer während eines Überholvorgangs offenbar die Kontrolle über sein Auto. Hierbei kam es zum Zusammenstoß mit der Mittelleitplanke. Anschließend geriet der Unbekannte über die beiden Fahrbahnen nach rechts in die Böschung. Der unbekannte Autofahrer flüchtete vor Eintreffen der Polizei vom Unfallort. Eine Fahndung im Nahbereich verlief ohne Erfolg.
Der Unbekannte wird wie folgt beschrieben:
Männlich, ca. 180 cm groß, ca. 40 Jahre alt, trug einen schwarzen Mantel und eine schwarze Hose.
Die Polizei ermittelt nun wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort. Zeugenhinweise, insbesondere zum Unfallhergang oder Fahrer des Unfallwagens, nimmt die Autobahnpolizeistation Gersthofen unter der Telefonnummer 0821/232-1910 entgegen.
0060 – Polizei ermittelt nach Brand
Harburg – Am Freitag (09.01.2026) geriet ein Werkstattgebäude in der Wörnitzstraße in Brand. Eine Person wurde dabei leicht verletzt.
Gegen 14.30 Uhr meldete eine Passantin den Brand einer Scheune, in der sich eine Elektrowerkstatt befand. Er wurde in ein Krankenhaus gebracht. Die Feuerwehr löschte den Brand und verhinderte ein Übergreifen auf das angrenzende Wohnhaus. Bei Löschversuchen erlitt ein 52-jähriger Nachbar leichte Verletzungen. Er wurde in ein Krankenhaus gebracht. Der Sachschaden wird auf rund 50.000 Euro geschätzt.
Die Kriminalpolizei Dillingen ermittelt hat die Ermittlungen zur Brandursache übernommen.
0061 – Polizei ermittelt nach Sachbeschädigung durch Schmierereien
Dillingen a. d. Donau – Am Samstag (10.01.2026) beschmierte ein 39-Jähriger mehrere Gebäude entlang der Straße „Eschenweg“ mit Graffiti.
Gegen 23.00 Uhr beobachtete ein Passant den 39-Jährigen und verständigte die Polizei. Im Rahmen der Fahndung konnte der 39-Jährige angetroffen werden. Die Beamten fanden bei der anschließenden Durchsuchung außerdem einen entsprechenden Farbstift auf. Die Höhe des Sachschadens wird derzeit abgeklärt.
Die Kriminalpolizei ermittelt nun wegen Sachbeschädigung und Verwenden von Kennzeichen verfassungswidriger und terroristischer Organisation gegen den 39-Jährigen. Geschädigte werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei Dillingen unter der Telefonnummer 09071 / 560 zu melden.
Der 39-Jährige besitzt die deutsche Staatsangehörigkeit.
Sie wollen zur Sicherheitswacht?
Hier können sie sich bewerben: