SENDEN/B 28. Am 12.01.2026 gegen 13:05 Uhr kam es auf der B 28 in Fahrtrichtung Neu-Ulm zu einem schweren Verkehrsunfall. Der Unfallverursacher wurde schwerverletzt in ein Krankenhaus gebracht.

Ein 60-jähriger Pkw-Fahrer verlor vermutlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit bei regennasser Fahrbahn die Kontrolle über sein Cabriolet und geriet nach links von der Fahrbahn ab. Das Fahrzeug kollidierte mit der Mittelschutzleitplanke, wurde dabei gedreht und überschlug sich anschließend. Das Cabriolet kam im angrenzenden rechten Graben zum Liegen.

Durch den Überschlag wurde vermutlich das Fahrzeugdach beschädigt, sodass der nicht angeschnallte Fahrer aus dem Fahrzeug geschleudert wurde und etwa zehn Meter weiter auf der Fahrbahn zum Liegen kam. Der 60-Jährige wurde schwer verletzt und in ein Krankenhaus gebracht. Am Fahrzeug entstand ein Totalschaden in Höhe von circa 5.000 Euro. Der Schaden an der Mittelschutzleitplanke wird auf etwa 2.000 Euro geschätzt. Die B 28 war für etwa eine halbe Stunde komplett gesperrt. Anschließend wurde der Verkehr bis zur Räumung der Unfallstelle einseitig vorbeigeleitet. Im Einsatz waren neben der Polizei der Rettungsdienst, ein Rettungshubschrauber sowie die freiwilligen Feuerwehren Weißenhorn und Illertissen. Die Ermittlungen zur Unfallursache hat die Verkehrspolizeiinspektion Günzburg übernommen. (VPI Günzburg)

