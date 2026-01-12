BERATZHAUSEN, LKR. REGENSBURG. Am Montag, 12. Januar, kam es in den frühen Morgenstunden auf der Kreisstraße R 11 bei Beratzhausen zu einem tödlichen Verkehrsunfall, bei dem eine Frau von einem Pkw erfasst wurde und noch an der Unfallstelle verstarb. Der bislang unbekannte Fahrzeugführer entfernte sich unerlaubt vom Unfallort. Unter Leitung der Polizeiinspektion Nittendorf wurde eine Ermittlungsgruppe für die Sachbearbeitung eingerichtet.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand war eine bislang nicht identifizierte Frau in den frühen Morgenstunden auf der Kreisstraße R 11 zwischen Hemau und Beratzhausen im Bereich Friesenmühle, auf Höhe der dortigen Bahnbrücke, zu Fuß auf der Fahrbahn unterwegs. Zwischen 5 Uhr und 6 Uhr wurde sie von einem bislang unbekannten Pkw erfasst. Die Frau erlitt hierbei tödliche Verletzungen und verstarb noch an der Unfallstelle. Der unfallbeteiligte Pkw entfernte sich anschließend von der Unfallörtlichkeit. An der Unfallstelle wurden Fahrzeugteile aufgefunden und sichergestellt. Eine sofort eingeleitete Fahndung nach dem flüchtigen Fahrzeugführer verlief bislang ohne Erfolg. Die Identität der Verstorbenen ist derzeit noch nicht abschließend geklärt. Erste Ermittlungen deuten darauf hin, dass es sich um eine 36-jährige Deutsche handeln könnte, welche in einem südbayerischen Landkreis wohnhaft ist. In Absprache mit der Staatsanwaltschaft Regensburg wurde ein Sachverständiger zur Unfallstelle hinzugezogen, der ein unfallanalytisches Gutachten erstellen wird. Zudem wurde der Leichnam der Verstorbenen sichergestellt. Umfangreiche Spurensicherungsmaßnahmen erfolgen durch Experten der Verkehrspolizeiinspektion Regensburg in Zusammenarbeit mit der Kriminalpolizeiinspektion Regensburg.

Die Polizei bittet um Hinweise aus der Bevölkerung. Der gesuchte Pkw dürfte eine erhebliche Beschädigung im Bereich des rechten Außenspiegels aufweisen; dieser könnte beschädigt sein oder vollständig fehlen. Insbesondere werden Zeugen gesucht, die heute früh zwischen 5 Uhr – 6 Uhr die Kreisstraße R11 zwischen Hemau und Beratzhausen befahren haben und dort vor allem im Bereich Friesenmühle verdächtige Wahrnehmungen gemacht oder haltende Fahrzeuge gesehen haben. Der bislang unbekannte Fahrzeugführer wird zudem gebeten, sich zur Klärung des noch unklaren Unfallhergangs eigenständig bei der Polizei zu melden. Sachdienliche Hinweise nimmt die ermittelnde Polizeiinspektion Nittendorf unter der Telefonnummer 09404 / 95140 sowie jede andere Polizeidienststelle entgegen.