SESSLACH, LKR. COBURG. Bei einem Wohnhausbrand am Montagfrüh im Gemeindeteil Dietersdorf erlitten zwei Bewohner Rauchgasvergiftungen. Die Kriminalpolizei Coburg hat die Ermittlungen aufgenommen.

Gegen 6 Uhr brach das Feuer in dem Wohnhaus eines 92-Jährigen in der Dietersdorfer Straße aus. Einsatzkräfte der umliegenden Feuerwehren, des Technischen Hilfswerks und des Rettungsdienstes eilten zum Brandort.

Der 92-jährige Bewohner des Hauses zog sich durch den Brand eine schwere Rauchgasvergiftung zu und konnte das Gebäude nicht selbstständig verlassen. Vor dem Eintreffen der Rettungskräfte versuchte der 62-jährige Bewohner des Anbaus noch vergeblich, den 92-Jährigen aus dem Haus zu retten, erlitt dabei jedoch eine leichte Rauchgasvergiftung. Mithilfe von Atemschutzgeräten konnten die Feuerwehrkräfte den 92-Jährigen schließlich aus dem Gebäude bergen.

Beide Männer wurden zur medizinischen Behandlung in ein Krankenhaus transportiert.

Der Sachschaden an dem Gebäude wird auf etwa 50.000 Euro geschätzt.

Nach bisherigen Erkenntnissen geriet der Ölofen in Brand. Ob ein technischer Defekt ursächlich dafür war, ist Teil der laufenden Ermittlungen der Kriminalpolizei Coburg.