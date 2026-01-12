NIEDERBAYERN. Im Laufe des Tages kam es zu einem erhöhten Einsatzaufkommen aufgrund der Wetterlage. Rund 30 Einsätze mussten Einsatzkräfte bislang bearbeiten. Zum Großteil handelte es sich dabei um Verkehrsunfälle und Verkehrsgefahren, wobei es bisher lediglich zu Sachschäden kam.

Das Polizeipräsidium Niederbayern empfiehlt eine vorrauschauende Fahrweise und rät zur gegenseitigen Rücksichtnahme. Vor allem bei den aktuellen Witterungsverhältnissen ist dies unerlässlich. Schnee, Eis und Glätte können das Fahrverhalten des Fahrzeugs wesentlich beeinträchtigen.

Veröffentlicht: 12.01.2026, 15.00 Uhr