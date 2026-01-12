DEGGENDORF. Bereits Ende Dezember 2025 kam es zu einem versuchten Einbruch in ein Parteibüro in der Bahnhofstraße. Die Kriminalpolizei bittet nun um Zeugenhinweise.

Im Zeitraum von 29.12.2025, 18.00 Uhr, bis 31.12.2025 unbekannter Uhrzeit versuchten bislang unbekannte Täter die Zugangstür zum Parteibüro aufzubrechen. Es wurde versucht, diese mit Gewalt aufzuhebeln, was aber nicht gelang. Jedoch wurde der Schließzylinder mit Klebstoff unbrauchbar gemacht.

Die Kriminalpolizeiinspektion Straubing hat die Ermittlungen übernommen und bittet Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, sich unter der 09421/868-0 zu melden.

Medienkontakt: Polizeipräsidium Niederbayern, POKin Hiller, Tel. 09421/868-1013

Veröffentlicht: 12.01.2026, 14.35 Uhr