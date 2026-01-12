ZWIESEL, LICHTENTHAL, LKR. REGEN. Am Freitagnachmittag (09.01.2026) kam es zum Brand eines Schuppens in Lichtenthal. Personen wurden nicht verletzt.

Der Brand wurde der Integrierten Leitstelle gegen 14.30 Uhr gemeldet. Die eingesetzten Feuerwehren konnten ein Übergreifen auf das Wohnhaus verhindern, der Schuppen aber brannte komplett nieder. Personen wurden glücklicherweise nicht verletzt. Derzeit kann der Sachschaden auf einen niedrigen 6-stelligen Eurobetrag geschätzt werden.

Die Ermittlungen zum Brandfall wurden von der Kriminalpolizeistation Deggendorf übernommen. Zum derzeitigen Ermittungsstand liegen Hinweise auf eine fahrlässige Brandlegung vor. Ein vorsätzliches Handeln kann zum aktuellen Zeitpunkt ausgeschlosssen werden.

Veröffentlicht: 12.01.2026, 14.30 Uhr