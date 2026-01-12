LANDAU A.D.ISAR, LKR. DINGOLFING-LANDAU. Am Samstag, 10.01.2026, kam es gegen 19.30 Uhr zu einem größeren Polizeieinsatz. Ein 19-jähriger Mann wurde von Spezialkräften widerstandslos festgenommen.

Nach dem Stand der bisherigen Ermittlungen der Kriminalpolizeiinspektion Landshut bot eine 21-jährige Frau aus Landau a.d.Isar auf einer Verkaufsplattform ein iPhone zum Verkauf an. Nachdem sich die Verkäuferin mit dem zunächst unbekannten Interessenten über den Verkauf einig waren, wurde die Übergabe des Mobiltelefons für vergangenen Freitag (09.01.2026) in der Breslauer Straße vereinbart und kurz nach 18.00 Uhr, wie vereinbart, übergeben. Nach kurzer Inaugenscheinnahme durch den Unbekannten soll dieser eine Pistole aus seiner Jacke gezogen haben und der Verkäuferin damit, auch verbal, gedroht haben. Anschließend entfernte sich der Unbekannte in Richtung Bahnhof.

Im Zuge der unmittelbar nach Bekanntwerden eingeleiteten Fahndungs- und Ermittlungsmaßnahmen geriet ein 19-jähriger Mann aus Landau a.d.Isar in den Fokus der kriminalpolizeilichen Ermittlungen. In der Folge haben Einsatzkräfte am Samstag, 10.01.2026 die Wohnung des Tatverdächtigen durchsucht und dabei die beschriebene Schusswaffe, sowie einige Mobiltelefone und Tablets sichergestellt.

Noch am Samstagabend wurde der 19-jährige Syrer aufgrund des zwischenzeitlich von der Staatsanwaltschaft Landshut beantragten Haftbefehls wegen des dringenden Tatverdachts des schweren Raubes festgenommen und tags darauf dem Ermittlungsrichter beim Amtsgericht Landshut vorgeführt. Er befindet sich mittlerweile in einer bayerischen Justizvollzugsanstalt in Untersuchungshaft.

Veröffentlicht: 12.01.2026, 13.45 Uhr