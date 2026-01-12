NÜRNBERG. (30) Am frühen Samstagvormittag (10.01.2026) entwendete ein bislang unbekannter Mann Zigaretten aus einem Kiosk im Nürnberger Stadtteil Neuröthenbach. Die Kriminalpolizei bittet um Zeugenhinweise.



Gegen 08:00 Uhr betrat ein unbekannter Mann einen Kiosk im Röthenbacher Einkaufszentrum in der Dombühler Straße. Er ließ sich vom 47-jährigen Verkäufer (deutsch) Zigaretten aushändigen und flüchtete anschließend, ohne die Ware zu bezahlen.

Der Angestellte verfolgte den Täter bis zum U-Bahnverteiler der Haltestelle Röthenbach und hielt ihn dort kurzzeitig fest. Dem Täter gelang jedoch die Flucht.

Von dem Täter liegt folgende Personenbeschreibung vor:

männlich, ca. 30 Jahre alt, etwa 180 bis 190 cm groß, kräftige Statur, kurze dunkle Haare, bekleidet mit einer dunklen Jogginghose, einer dunklen Jacke, heller Oberbekleidung sowie hellen Schuhen.

Das zuständige Fachkommissariat der Kriminalpolizei Nürnberg hat die weiteren Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen, die die Tat beobachtet haben oder sonst sachdienliche Hinweise geben können, sich unter der Rufnummer 0911 2112 3333 zu melden.



Erstellt durch: Michael Sebald / mc