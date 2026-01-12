BAB A3, PASSAU. Am Samstagabend fanden Beamte der Grenzpolizeiinspektion Passau bei einer Kontrolle ein Bündel Falschgeld. Die Kriminalpolizeiinspektion Passau ermittelt.

Schleierfahnder kontrollierten einen Mercedes mit moldauischer Zulassung. Bei der Kontrolle des Fahrzeugs sowie des 57-jährigen Moldauers fanden die Beamten Bündel Bargeld, bei dem der Verdacht bestand, dass es sich um gefälschte Banknoten handelt. Insgesamt stellten die Beamten rund 1.400 Euro sicher. Die Kriminalpolizeiinspektion Passau hat die Ermittlungen wegen des Verdachts der Geldfälschung übernommen. Nach Abschluss der kriminalpolizeilichen Maßnahmen konnte der Mann seine Weiterreise fortsetzen.

Veröffentlicht: 12.01.2026, 12.55 Uhr