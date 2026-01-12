ALTDORF B.NÜRNBERG. (29) Zwischen dem 06.01.2026 (Dienstag) und 09.01.2026 (Freitag) brachten bislang unbekannte Personen linkspolitische Schriftzüge an mehreren Gebäuden in Altdorf bei Nürnberg (Lkrs. Nürnberger Land) an. Die Kriminalpolizei ermittelt und bittet um Hinweise.



Bislang unbekannte Personen brachten im genannten Zeitraum linkspolitische Schriftzüge an einer Fassade sowie an einer Mauer im Bereich des Kappelgrabens, an einer weiteren Fassade in der Straße Am Plätzlein sowie an einer Mauer in der Türkeistraße an. Der entstandene Sachschaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf mehrere Tausend Euro.

Das zuständige Fachkommissariat der Schwabacher Kriminalpolizei ermittelt wegen des Verdachts der Sachbeschädigung. Die Beamten bitten Zeugen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben oder sonst sachdienliche Hinweise geben können, sich zu melden.

Hinweise nimmt der Kriminaldauerdienst Mittelfranken unter der Telefonnummer 0911 2112 3333 entgegen.



