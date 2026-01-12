KELHEIM. Am Freitag, 09.01.2026, versuchten zwei bislange unbekannte Männer einer 38-Jährigen kurz vor 18.00 Uhr in der Bahnhofstraße mit Gewalt ihr Fahrrad zu entwenden. Die Kriminalpolizeiinspektion Landshut hat die Ermittlungen übernommen und bittet um Zeugenhinweise.

Nach dem Stand der bisherigen Ermittlungen schob die Frau ihr Fahrrad auf der Maximilianbrücke in Richtung Donaupark. Zwei bislang unbekannte Männer kamen der Frau zunächst aus Richtung McDonalds zu Fuß entgegen. Als beide auf Höhe der Frau waren, schubste einer der Männer die Frau zur Seite und bedrohte sie verbal, in der Folge auch mit einem bislang unbekannten spitzen Gegenstand und forderte die Herausgabe ihres Fahrrads. Die Frau wurde durch den spitzen Gegenstand leicht verletzt.

Nachdem zwei bislang unbekannte Passanten der Frau zu Hilfe kamen, flüchteten die beiden Männer zu Fuß in Richtung McDonalds, wobei sie zuvor noch die beiden Reifen des Fahrrades zerstachen. Die 38-Jährige verständigte wenig später die Polizei, die unmittelbar nach Bekanntwerden der Tat nach den Unbekannten eine Fahndung einleitetete.

Beschreibung der beiden Männer

Die beiden auf ca. 30-40 Jahre geschätzt, etwa 170-180 cm groß, dunkel gekleidet und trugen möglicherweise eine Kapuzenjacke, beide sollen gebrochen Deutsch gesprochen haben, einer der Männer hatte einen Drei-Tage-Bart

Zeugenaufruf

Die Kriminalpolizeiinspektion Landshut bittet unter Tel. 0871/9252-0 um sachdienliche Hinweise. Insbesondere sollen sich die beiden Passanten, eine Mann und ein Frau, die der 38-Jährigen zu Hilfe kamen, bei der Polizei als mögliche Zeugen zu melden.

Veröffentlicht: 12.01.2026, 12.30 Uhr