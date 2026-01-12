56. Größerer Polizeieinsatz nach Bedrohung – Trudering

Am Freitag, 09.01.2026, gegen 17:20 Uhr, verständigte ein 27-Jähriger mit afghanischer Staatsangehörigkeit und Wohnsitz in München über den Notruf die Polizei über eine Bedrohungssituation.

Der 27-Jährige teilte mit, dass er soeben von einem 58-Jährigen mit deutscher Staatsangehörigkeit und Wohnsitz in München vor seiner Wohnungstür mit einer Schusswaffe bedroht wurde. Vorangegangen war eine Mietstreitigkeit zwischen den beiden.

Aufgrund des Sachverhalts begaben sich mehrere Polizeistreifen zur Einsatzörtlichkeit.

Der 58-Jährige konnte in der Nähe in einem Pkw von einer Streife angetroffen und festgenommen werden. In einer nahegelegenen Wohnung konnte zudem eine Softairpistole des 58-Jährigen aufgefunden und sichergestellt werden.

Der 58-Jährige wurde wegen der Bedrohung und eines Verstoßes gegen das Waffengesetz angezeigt und nach den polizeilichen Maßnahmen wieder entlassen.

Die weiteren Ermittlungen werden jetzt vom Kommissariat 26 übernommen.

57. Widerstand gegen Polizeibeamte, eine Person verletzt – Giesing

Am Freitag, 09.01.2026, gegen 22:40 Uhr, wurde ein 62-Jähriger mit deutscher Staatsangehörigkeit und Wohnsitz in München aufgrund einer vorangegangenen Sachbeschädigung an einem Pkw und einer Körperverletzung mit einem 21-Jährigen mit deutsch-türkischer Staatsangehörigkeit und einer 21-Jährigen mit griechischer Staatsangehörigkeit (beide mit Wohnsitz in München) im Kreuzungsbereich Deisenhofer Straße und Herzogstandstraße von Polizeibeamten kontrolliert.

Bei der Ansprache zeigte sich der 62-Jährige zunehmend körperlich aggressiv, in dem er mit erhobenen Fäusten bedrohlich auf die eingesetzten Polizeibeamten zuging. Mittels unmittelbaren Zwangs musste er aus diesem Grund gefesselt werden.

Anschließend wurde er zu einer nahegelegenen Polizeiinspektion für den weiteren Gewahrsam gebracht. Während des Verbringens in die Haftzelle leistete er erheblichen Widerstand. Dabei wurde der 62-Jährige beim Schließen der Zellentür am Daumen verletzt.

Er musste daher von einem hinzugezogenen Rettungsdienst zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden.

Die weiteren Ermittlungen u.a. wegen Körperverletzung, Sachbeschädigung, Bedrohung und Widerstand gegen Polizeibeamte werden von der Münchner Kriminalpolizei übernommen.

Das Bayerische Landeskriminalamt führt unter Sachleitung der Staatsanwaltschaft München I die Ermittlungen im Hinblick auf die Daumenverletzung des 62-Jährigen beim Verschließen der Zellentür.

58. Festnahme nach Einbruch in ein Arbeiterwohnheim – Freimann

Am Freitag, 09.01.2026, gegen 05:30 Uhr, verschaffte sich ein 36-jähriger Deutscher über die Terrassentür gewaltsam Zugang zu einem Büro eines Arbeiterwohnheims. Zu diesem Zeitpunkt war der 36-Jährige selbst Bewohner dieses Arbeiterwohnheims.

In dem Büro entwendete der 36-Jährige einen Tresor mit Bargeld. Über die Videoüberwachungsanlage des Büros konnte der 36-Jährige zweifelsfrei als Täter identifiziert werden.

Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft wurde daraufhin das Zimmer des 36-Jährigen durch die Münchner Polizei betreten. Dort konnte der 36-Jährige widerstandslos festgenommen werden. Zudem konnte außerhalb des Anwesens der bislang ungeöffnete Tresor aufgefunden werden.

Der 36-Jährige wurde im Anschluss der Haftanstalt des Polizeipräsidiums München überstellt. Dort wurde er durch die Staatsanwaltschaft mittlerweile wieder entlassen.

Die weiteren Ermittlungen hinsichtlich des Einbruchs werden durch das Kommissariat 52 geführt.

59. Größerer Polizeieinsatz nach Bedrohung – Bogenhausen

Am Samstag, 10.01.2025, gegen 15:50 Uhr, meldete ein 25-Jähriger mit türkischer Staatsangehörigkeit über den Polizeinotruf 110, dass sich ein Nachbar mit einer Schusswaffe vor seiner Wohnungstür befand und ihn verbal und mit der Waffe bedroht hatte. Zu diesem Zeitpunkt hatte sich der Nachbar bereits wieder in seine eigene Wohnung zurückgezogen.

Daraufhin begaben sich mehrere Einsatzkräfte der Münchner Polizei zur Einsatzörtlichkeit.

Im Laufe der Ermittlungen der vor Ort befindlichen Polizeibeamten verließ der Nachbar, ein 42-jähriger Münchner, unbewaffnet seine Wohnung und konnte von Einsatzkräften gesichert werden. Der 42-Jährige machte hierbei wirre Angaben bezüglich seiner Motivation für die Bedrohung. In seiner Wohnung konnten mehrere waffenrechtlich relevante Gegenstände aufgefunden und sichergestellt werden. Bei der verwendeten Waffe handelt es sich um ein doppelläufiges Druckluftknallgerät. Dieses wurde zusammen mit den anderen Gegenständen sichergestellt.

Der 42-Jährige wurde aufgrund seines psychisch auffälligen Verhaltens in ein Klinikum mit psychiatrischer Betreuung gebracht.

Die weiteren Ermittlungen werden durch das Kommissariat 26, u. a. wegen Bedrohung und verschiedenen Verstößen gegen das Waffengesetz, geführt.

60. Verkehrsunfall, Winterräumfahrzeug touchiert Baum, zwei Personen verletzt – Allach

Am Sonntag, 11.01.2026, gegen 08:15 Uhr, befuhr ein 19-jähriger Deutscher mit Wohnsitz in München, mit einem Winterräumfahrzeug, Ladog, die Allacher Straße in westliche Fahrtrichtung. Dort kam der 19-Jährige nach rechts von der Fahrbahn ab und touchierte einen am Grünstreifen befindlichen Baum. Anschließend lenkte er das Fahrzeug zurück auf die Fahrbahn, wo er nach wenigen Metern zum Stehen kam. Dabei fiel der 18-jährige Beifahrer des Räumfahrzeugs aus dem Fahrzeug.

Beide Insassen wurden durch den Unfall leicht verletzt. Am Fahrzeug und am Baum entstand ein Gesamtschaden in Höhe eines fünfstelligen Betrags.

Die Münchner Verkehrspolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

61. Einbruch in ein Mehrfamilienhaus – Straßlach

Zwischen Samstag, 13.12.2025, gegen 15:00 Uhr, und Montag, 05.01.2026, gegen 23:00 Uhr, verschafften sich ein oder mehrere bislang unbekannte Täter während der Abwesenheit des Hausbewohners gewaltsam über die Terassentür Zutritt zu einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus. Sie durchsuchten die Räumlichkeiten und entwendeten aus einem Tresor Bargeld und Gold im hohen fünfstelligen Eurobereich. Anschließend flüchteten der oder die Täter unerkannt.

Die Münchner Kriminalpolizei hat vor Ort umfangreiche Spurensicherungsmaßnahmen durchgeführt. Die weiteren Ermittlungen übernimmt das Kommissariat 53.

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich der Römerstraße, Prinz-Alfons-Allee, und Grünwalder Straße (Straßlach-Dingharting) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 53, Tel. 089 2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.