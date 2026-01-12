WINHÖRING, LKR. ALTÖTTING / SIMBACH, LKR. ROTTAL-INN. Am Freitagabend, 9. Januar 2026, erfolgte durch Rauschgiftermittler der Kriminalpolizei Mühldorf zusammen mit Spezialeinheiten der Bayerischen Polizei (SEK Südbayern), der Zugriff in mehreren Wohnungen in Simbach/Inn und Winhöring. Zwei Männern und einer Frau aus den Landkreisen Altötting und Rottal-Inn wird bewaffnetes Handeltreiben mit Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge, sowie illegale Einfuhr einer nicht geringen Menge Methamphetamin (Crystal) vorgeworfen. Alle drei befinden sich nach Erlass von Haftbefehlen auf Antrag der Staatsanwaltschaft in Untersuchungshaft. Die Ermittler stellten mehrere Drogen, Bargeld und etliche Waffen sicher.

Dem Einsatz vorausgegangen waren monatelange Ermittlungen, sowie intensive kriminalpolizeitaktische und -operative Maßnahmen des Rauschgiftkommissariats der Kriminalpolizei Mühldorf mit Unterstützung mehrerer Dienststellen des Polizeipräsidiums Oberbayern Süd und der Polizeiinspektion Spezialeinheiten der Bayerischen Polizei.

Im Rahmen der andauernden Ermittlungen mit Tatort insbesondere in Winhöring (Lkr. Altötting), erfolgte am Abend des Freitags, 9. Januar 2026 schließlich der Zugriff unter Beteiligung des SEK Südbayern. Drei Beschuldigte, zwei Männer im Alter von 44 und 58 Jahren aus den Landkreisen Altötting und Rottal-Inn, sowie eine 34-Jährige aus dem Landkreis Altötting, wurden festgenommen.

Im Zuge der operativen Maßnahmen wurden mehrere Wohnungen und Objekte intensiv durchsucht. Dabei wurden zahlreiche z.T. griffbereite Waffen wie Messer, Machete, Baseballschläger und Pistole, sowie knapp 1 kg Marihuana, mehrere hundert Pillen Ecstasy, Crystal-Meth und psychoaktive Pilze aufgefunden.

Die sachleitende Staatsanwaltschaft Traunstein stellte daraufhin Haftantrag gegen alle drei Personen wegen des dringenden Tatverdachts insbesondere des bewaffneten Handeltreibens mit Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge sowie der illegalen Einfuhr einer nicht geringen Menge Metamphetamin. Am 10. Januar 2026 erließ die Ermittlungsrichterin am Amtsgericht daraufhin Haftbefehl. Die drei dringend Tatverdächtigen wurden umgehend in unterschiedliche Justizvollzugsanstalten eingeliefert.

Die Kriminalpolizei Mühldorf führt die Ermittlungen fort.