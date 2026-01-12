KIEFERSFELDEN, LKR. ROSENHEIM. Am Samstagabend, den 10. Januar 2026, brach an einem geparkten Pkw in Kiefersfelden ein Feuer aus. Verletzt wurde durch den Brand niemand. Der entstandene Sachschaden wird auf einen niedrigen fünfstelligen Euro-Betrag geschätzt. Die Kriminalpolizei Rosenheim übernahm die Ermittlungen in diesem Fall und bittet um Zeugenhinweise.

Am Samstag (10. Januar 2026), gegen 17.50 Uhr, wurde ein brennender Pkw im Bereich Auweg in Kiefersfelden mitgeteilt.

Bei Eintreffen der sofort alarmierten regionalen Feuerwehren stand der geparkte Pkw im vorderen Bereich bereits in Flammen. Durch das rasche Eingreifen der Einsatzkräfte konnte das Feuer zügig gelöscht und ein Vollbrand des Pkw verhindert werden.

Durch den Brand wurde niemand verletzt. An dem Pkw entstand ein Sachschaden im niedrigen fünfstelligen Euro-Bereich.

Die ersten Maßnahmen vor Ort erfolgten durch die örtlich zuständige Polizeiinspektion Brannenburg. Nach Einbindung des Kriminaldauerdienstes werden die Ermittlungen durch das Fachkommissariat 1 der Kriminalpolizei Rosenheim unter Sachleitung der Staatsanwaltschaft Traunstein, Zweigstelle Rosenheim fortgeführt.

Zur genauen Brandursache können derzeit noch keine Aussagen getroffen werden. Aufgrund zurückliegender ähnlich gelagerter Brandfälle werden Zusammenhänge geprüft.

Die kriminalpolizeilichen Untersuchungen hierzu dauern noch an und die Ermittler bitten zur Klärung des Sachverhalts auch um Hinweise aus der Bevölkerung:

Wer hat am Samstag, den 10. Januar 2026, zwischen 17.15 Uhr und 17.50 Uhr im Bereich des Auwegs in Kiefersfelden verdächtige Wahrnehmungen gemacht?

Wer kann sonst sachdienliche Hinweise geben, die für die Ermittlungen zur Brandursache von Bedeutung sein könnten?

Hinweise werden an die Kriminalpolizeiinspektion Rosenheim unter der Telefonnummer 08031/200-0 oder an jede andere Polizeidienststelle erbeten.