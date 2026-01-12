BAB A3, NEUBURG AM INN, LKR. PASSAU. Schleierfahnder der Grenzpolizeiinspektion Passau stellten nach einer Kontrolle ein mutmaßlich gestohlenes Fahrzeug sicher. Die Kriminalpolizei ermittelt nun wegen des Verdachts der Hehlerei.

Am Freitabend (09.01.2026) kontrollierten Fahnder einen BMW X5 auf der A3 bei Neuburg am Inn in Fartrchtung Österreich. Zu dem BMW mit einem Zeitwert von rund 45.000 Euro bestand eine aktuelle Ausschriebung aus der Schweiz zur Sicherstellung nach einem Eigentumsdelikt. Beide Insassen, zwei Rumänen im Alter von 25 und 37 Jahren, konnten keine plausible Erklärung zur Herkunft und den Eigentumsverhältnissen des Fahrzeugs machen. Die Kriminalpolizei Passau hat die Ermittlungen wegen des Verdachts der Hehlerei übernommen. Die beiden Tatverdächtigen wurden nach Abschluss der Maßnahmen wieder entlassen. Die Ermittlungen dauern an.

Medienkontakt: Polizeipräsidium Niederbayern, POKin Reiner, Tel. 09421/868-1015

Veröffentlicht: 12.01.2026, 10.55 Uhr