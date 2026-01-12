KRONACH. Schneebedeckte Straßen stellen gerade für Fahranfänger ein erhebliches Risiko dar. Diese Erfahrung mussten auch drei junge mutmaßliche Fahrzeugdiebe machen, deren nächtliche Fahrt am Freitagmorgen im Straßengraben der Bundesstraße 303 bei Losau endete.

Zwischen Donnerstagabend, 08. Januar, 19.30 Uhr, und Freitagmorgen, 09. Januar, 06.30 Uhr, sollen drei junge Personen einen Citroen aus der Joseph-Haydn-Straße in Kronach entwendet haben. Gegen 07.30 Uhr stellten Polizeistreifen das Fahrzeug im Bereich der B303 bei Losau in einem Graben fest. Im Pkw befanden sich zu diesem Zeitpunkt zwei Personen. Eine weitere Person flüchtete zunächst zu Fuß, konnte jedoch kurz darauf festgenommen werden. Alle tatverdächtigen Personen haben die deutsche Staatsbürgerschaft.

Am Fahrzeug hatten die Täter ein zuvor entwendetes Kennzeichen angebracht. Tatverdächtig sind ein 19-Jähriger sowie zwei 18-Jährige.

Im Rahmen der polizeilichen Maßnahmen ergaben sich Hinweise auf den Konsum von Betäubungsmitteln. Zudem stellten die Beamten verbotene Gegenstände sicher. Dem 19-jährigen Tatverdächtigen liegt zudem noch ein Einbruch in ein Wohnhaus in Mitwitz zwischen dem 03. Dezember und dem 06. Dezember zur Last. Er soll sich über ein Dachflächenfenster Zugang zu dem Gebäude verschafft und dort einen Tresor mit mehreren Gold- und Silberbarren im Gesamtwert von ca. 45.000 Euro entwendet haben. Die weiteren Ermittlungen werden durch die Kriminalpolizei Coburg unter der Leitung der Staatsanwaltschaft Coburg geführt.

Der 19-Jährige wurde auf Antrag der Staatsanwaltschaft Coburg am Samstag, 10. Januar 2026, dem zuständigen Ermittlungsrichter vorgeführt. Dieser ordnete Untersuchungshaft an.

Zeugen, die im genannten Tatzeitraum im Bereich der Joseph-Haydn-Straße in Kronach oder an der Unfallörtlichkeit bei Losau verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei Coburg unter der 09561/645-0 zu melden.