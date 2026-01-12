STEINACH, LKR. STRAUBING-BOGEN. Autofahrer nach Verkehrsunfall verstorben.

Am Sonntag gegen 15:30 Uhr ereignete sich auf der Bundesstraße B 20, im Gemeindebereich Steinach, ein schwerer Verkehrsunfall. Zum Unfallzeitpunkt wollte der 79-jährige Fahrer eines Mazdas von der Kreisstraße 68 auf die B 20 einbiegen. Hierbei übersah er einen von links kommenden, vorfahrtsberechtigten 32-jährigen Fahrer einer Mercedes V-Klasse, welcher einen Zusammenstoß nicht mehr vermeiden konnte.

Durch die Wucht des Aufpralls wurden der Fahrer des Mercedes und sein 26-jähriger Beifahrer leicht verletzt. Der 79-jährige Fahrer des Mazdas und seine 70-jährige Beifahrerin wurden schwer verletzt und mussten von der Feuerwehr mit schwerem Gerät aus ihrem Fahrzeug befreit werden. Die vier Verletzten wurden vom Rettungsdienst umgehend in umliegende Krankenhäuser verbracht. Wenige Stunden später verstarb jedoch der 79-jährige Fahrer des Mazdas im Krankenhaus an der Schwere seiner Verletzungen.

Zur genauen Klärung des Unfallhergangs wurde im Auftrag der Staatsanwaltschaft ein Gutachter hinzugezogen. Vor Ort waren neben zwei Rettungshubschrauber, dem Rettungsdienst, die Feuerwehr Steinach, welche die Unfallstelle absicherte und den Verkehr umleitete. Die B 20 wurde für knapp 3 Stunden voll gesperrt, sodass der Verkehr örtlich umfahren musste.

Die beiden Fahrzeuge erlitten Totalschaden und wurden abgeschleppt.

Veröffentlicht: 11.01.2026, 19.45 Uhr