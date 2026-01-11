BUCHLOE. Am späten Sonntagnachmittag ist auf der A96, 300 Meter vor der Abfahrt Buchloe - Ost ein Pkw Mercedes Hybrid wegen eines technischen Defekts in Brand geraten.

Der Pkw brannte dabei komplett aus. Der 23-jährige Fahrer bemerkte rechtzeitig die Rauchentwicklung und stellte sein Fahrzeug auf dem Pannenstreifen ab. Er blieb glücklicherweise unverletzt, weitere Verkehrsteilnehmer wurden nicht gefährdet. Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 35000,- Euro. Der rechte Fahrstreifen der Autobahn ist noch wegen der Bergungsmaßnahmen gesperrt. Die Absperrung und die Löscharbeiten wurden von der FFW Buchloe durchgeführt. (PI Buchloe)

