NIEDERWERRN, LKR. SCHWEINFURT. Seit Sonntagmittag wird eine 77-Jährige vermisst. Die Polizei Schweinfurt hofft auf Hinweise aus der Bevölkerung.

Der letzte Kontakt zur 77-jährigen Elfriede Schmitt bestand am Sonntagmittag gegen 13:30 Uhr in einem Seniorenzentrum in der Hohmannstraße. Die Polizeiinspektion Schweinfurt sucht derzeit nach der Vermissten, die sich in einem psychischen Ausnahmezustand befinden könnte. Ein möglicher Aufenthaltsort ist derzeit nicht bekannt. Hinweise auf eine Straftat liegen aktuell nicht vor.

Sie kann wie folgt beschrieben werden:

Altersgemäßes Aussehen

Weiße Haare

Rosa Pullover, dunkelblaue Hose, blaue Schuhe

Die Polizei Schweinfurt hofft hierbei auf die Mithilfe der Bevölkerung und nimmt Hinweise zum Aufenthaltsort unter Tel.09721/202-0 entgegen.