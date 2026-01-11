THANNHAUSEN. In den Morgenstunden des 11.01.2026 wurde der Integrierten Leitstelle Donau-Iller ein Brand in einem Wohnhaus in Thannhausen mitgeteilt.

Die ersteintreffenden Einsatzkräfte der Feuerwehr Thannhausen stellten Flammen im Erdgeschoss fest. Die Bewohner waren zu diesem Zeitpunkt schon aus dem Gebäude heraus. Nach kurzer Zeit konnte der Brand gelöscht werden. Aus bislang unbekanntem Grund brannte ein Zimmer im Erdgeschoss komplett aus. Personen wurden bei dem Brand nicht verletzt, jedoch wurden zwei tote Katzen aufgefunden. Der Sachschaden dürfte im unteren sechsstelligen Bereich liegen.

Bei der Brandbekämpfung waren die Feuerwehren Thannhausen, Ziemetshausen, Oberrohr und ein Einsatzleitfahrzeug aus Krumbach eingebunden. Die ersten Ermittlungen vor Ort wurden durch die Polizei Krumbach und den Kriminaldauerdienst Memmingen durchgeführt. Die weitere Sachbearbeitung übernimmt die Kriminalpolizei Memmingen. (KPI Memmingen - KDD)

Medienkontakt:

Pressestelle beim Polizeipräsidium Schwaben Süd/West, D-87439 Kempten (Allgäu),

Rufnummer (+49) 0831 9909-0 (-1012/ -1013).