0047 – Zimmerbrand durch Christbaum

Inningen – Am Samstagabend (10.01.2026) kam es zu einem Wohnungsbrand in der Bobinger Straße. Eine 84-jährige Bewohnerin erlitt ersten Erkenntnissen zufolge eine Rauchgasvergiftung.

Gegen 19.00 Uhr geriet offenbar ein Christbaum, welcher mit echten Kerzen geschmückt war, in Brand. Die Feuerwehr löschte den Brand. Die 84-jährige Bewohnerin wurde anschließend zur Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht.

Der entstandene Sachschaden wird derzeit noch geklärt.

Die Polizei ermittelt nun wegen eines Verstoßes gegen das Verhüten von Bränden gegen die 84-Jährige. Die 84-Jährige besitzt die deutsche Staatsangehörigkeit.

0048 – Polizei ermittelt nach Unfallflucht unter Alkoholeinfluss

Lechhausen – Am Freitag (09.01.2026) war ein 48-jähriger Autofahrer unter Alkoholeinfluss im Bereich der Elisabethstraße und Ernst-Moritz-Arndt-Straße unterwegs.

Gegen 21:20 Uhr verständigten mehrere Anwohner die Polizei. Diese meldeten einen Autofahrer mit unsicherer Fahrweise und mehreren Zusammenstößen mit parkenden Fahrzeugen. Die Beamten fanden den Autofahrer in der Nähe der letzten Unfallörtlichkeit. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von knapp 0,9 Promille. Die Beamten unterbanden die Weiterfahrt, stellten den Führerschein und Fahrzeugschlüssel sicher und veranlassten eine Blutentnahme bei dem 48-Jährigen.

Die Polizei ermittelt nun u.a. wegen Gefährdung des Straßenverkehrs - infolge von Alkohol gegen den 48-Jährigen. Der 48-Jährige besitzt die deutsche Staatsangehörigkeit.

0049 – Tätlicher Angriff auf Polizeibeamte

Innenstadt – Am Samstag (10.01.2026) kam es in einer Bar in der Maximilianstraße zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen. Zudem leistete ein 18-Jähriger unter anderem Widerstand und beleidigte Polizeibeamte. Zwei Polizeibeamte wurden bei dem Vorfall leicht verletzt.

Gegen 05.00 Uhr verständigte ein Zeuge die Polizei über eine Auseinandersetzung einer Bar. Bei Eintreffen der Beamten flüchtete ein Großteil der Personen. Die Beamten beendeten die Auseinandersetzung. Ein 18-Jähriger wehrte sich körperlich gegen die polizeilichen Maßnahmen. Dabei schlug der 18-Jährige zwei Polizeibeamte unter anderem in das Gesicht. Der 18-Jährige wurde gefesselt. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,7 Promille bei dem 18-Jährigen. Anschließend brachten weitere Beamte den 18-Jährigen in den Arrest. Hierbei beleidigte der 18-Jährige die Beamten.

Die Polizei ermittelt nun u.a. wegen Tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte und Beleidigung gegen den 18-Jährigen. Der 18-Jährige besitzt die deutsche und türkische Staatsangehörigkeit

0050 – Polizei ermittelt nach Körperverletzung

Innenstadt – Am Freitag (09.01.2026) kam es offenbar zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen einem 24-Jährigen und einem 37-Jährigen in der Fuggerstraße.

Gegen 19.15 Uhr gerieten der 37-Jährige und ein 16-Jähriger in Streit. Der 24-Jährige kam hinzu. In der Folge schlug der 37-Jährige den 24-Jährigen offenbar in das Gesicht. Es entwickelte sich eine gegenseitige körperliche Auseinandersetzung zwischen dem 37-Jährigen und dem 24-Jährigen. Die eingetroffenen Beamten fixierten den 37-Jährigen und erteilten einen Platzverweis für den Königsplatz.

Die Polizei ermittelt nun wegen Körperverletzung.

Der 37-Jährige besitzt die italienisch und brasilianische Staatsangehörigkeit, der 24-Jährige besitzt die afghanische Staatsangehörigkeit und der 16-Jährige besitzt die deutsche Staatsangehörigkeit.

0051 – Polizei ermittelt nach Brandfall

Kriegshaber – Am Freitag (09.01.2026) kam es zu einem Buschfeuer im Süden des Reeseparks.

Gegen 23.15 Uhr gingen mehrere Mitteilungen über ein Buschfeuer bei der Polizei ein. Offenbar branden dabei über 100 Quadratmeter Schilfgras ab. Die Feuerwehr löschte den Brand.

Die Ursache ist bislang unklar. Der Sachschaden wird derzeit noch geklärt.

Die Polizei ermittelt nun zu dem Brandfall.