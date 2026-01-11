52. Pkw-Fahrer missachtet Anhaltung durch die Polizei – Laim

Am Samstag, 10.01.2026, gegen 12:30 Uhr, überfuhr ein 38-Jähriger mit US-amerikanischer Staatsangehörigkeit und Wohnsitz in München mit einem Pkw, BMW, eine rote Ampel auf der Landsberger Straße im Bereich der Kreuzung mit der Von-der-Pfordten-Straße. Hierbei konnte der 38-Jährige durch eine Polizeistreife beobachtet werden, welche ihn deshalb kontrollieren wollte. Dazu setzten die Polizeibeamten Blaulicht, Martinshorn sowie das Anhaltesignal ein.

Der 38-Jährige ignorierte jedoch das polizeiliche Anhaltesignal, wendete plötzlich und entzog sich der Anhaltung in Richtung Willibaldstraße.

Mit dem Einsatz weiterer Polizeistreifen konnte der Pkw kurze Zeit später in der Nähe angehalten werden. Hierbei kam es zu einem Zusammenstoß zwischen dem BMW und einem Streifenwagen. In dem befand sich ein 43-jähriger Deutscher mit Wohnsitz in München als Beifahrer.

Bei einer anschließenden Überprüfung der Fahrtüchtigkeit des 38-Jährigen konnte festgestellt werden, dass er unter dem Einfluss von Alkohol stand. Zudem erhärtete sich der Verdacht, dass der 38-Jährige ebenfalls unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln steht. Eine Blutentnahme wurde daher durchgeführt. Der BMW wurde abgeschleppt.

Im weiteren Verlauf stellte sich heraus, dass der 38-Jährige nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist.

Gegen ihn wird nun wegen Gefährdung des Straßenverkehrs in Folge Alkohol und sonstiger berauschender Mittel, Fahren ohne Fahrerlaubnis sowie Nötigung im Straßenverkehr ermittelt. Nach Beendigung aller Maßnahmen und der Anzeigenerstattung wurde er entlassen.

Die weiteren Ermittlungen wurden durch die Münchner Verkehrspolizei übernommen.

Zeugenaufruf:

Personen, die durch die Fahrt des 38-Jährigen gefährdet wurden, werden gebeten, sich mit dem Unfallkommando, Tegernseer Landstr. 210, 81549 München, Tel.: (089) 6216-3322, in Verbindung zu setzen.

53. Raubüberfall auf Supermarkt – Unterhaching

Am Samstag, 10.01.2026, gegen 20:00 Uhr, betrat ein bislang unbekannter Täter maskiert einen Supermarkt in Unterhaching. Im Kassenbereich forderte er von einem Mitarbeiter unter Vorhalt einer Schusswaffe Bargeld. Er entnahm das Bargeld aus der Kasse und forderte im Anschluss von einer Mitarbeiterin eines dortigen Backshop ebenfalls die Herausgabe von Bargeld. Ihm wurde daraufhin ein Bargeldbetrag ausgehändigt.

Insgesamt entwendete er nach den ersten Ermittlungen Bargeld im Wert von über tausend Euro.

Im Anschluss flüchtete der Täter zu Fuß in Richtung der Kleingärten im Fasanenpark und danach in unbekannte Richtung.

Der Mitarbeiter informierte danach umgehend den Polizeinotruf 110.

Unmittelbar eingeleitete Fahndungsmaßnahmen durch die Polizei, an der eine Vielzahl von Streifen beteiligt war, führten bislang nicht zur Identifizierung und Festnahme des Täters.

Das Kommissariat 21 übernimmt die weiteren Ermittlungen.

Der Täter kann wie folgt beschrieben werden:

männlich, ca.1,75 - 1,80 m groß, normale Statur, schwarze glatte Haare, Seiten kurz rasiert, oben etwas länger, bekleidet mit grauer Mütze, schwarzem Schal, dunkelgrünem Anorak und medizinischem Mund-Nase-Schutz, mitgeführte Gegenstände schwarze Umhängetasche, schwarze Langwaffe

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich Am Sportpark und Ludwig-Specht-Straße (Unterhaching) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem

Polizeipräsidium München, Kommissariat 21, Tel. 089/2910-0, oder jeder anderen

Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

54. Festnahme von Tatverdächtigen nach Fällen von sexueller Belästigung – Altstadt

Fall 1:

Am Samstag, 10.01.2026, gegen 04:00 Uhr, informierte ein Security-Mitarbeiter einer Diskothek den Polizeinotruf 110, da ein Mann dort zuvor zwei Frauen sexuell belästigt hatte. Der Tatverdächtige, ein 22-Jähriger mit kosovarischer Staatsangehörigkeit und Wohnsitz in Nordrhein-Westfalen hatte zuvor eine 30-jährige Deutsche unsittlich berührt, indem er sie ohne deren Einverständnis von hinten umarmte und seinen Körper an sie drückte. Nachdem die 30-Jährige den 22-Jährige weggedrückt hatte und ihn zur Rede stellte, entfernte sich dieser in unbekannte Richtung.

Danach berührte der 22-Jährige erneut eine 18-Jährige Deutsche mit Wohnsitz in München an der Hüfte sowie am Gesäß. Die 18-Jährige protestierte lautstark, sodass der 22-Jährige von ihr abließ.

Der Sicherheitsdienst hielt den 22-Jährigen daraufhin bis zum Eintreffen einer Polizeistreife fest. Durch die Beamten wurde der 22-Jährige vorläufig festgenommen und auf eine nahegelegene Polizeiinspektion gebracht. Er wurde wegen sexueller Belästigungen angezeigt und nach Beendigung aller Maßnahmen entlassen.

Fall 2:

Am Sonntag, 11.01.2026, gegen 00:50 Uhr, verständigte der Sicherheitsdienst einer Bar den Polizeinotruf wegen einer sexuellen Belästigung. Der Tatverdächtige, ein 47-Jähriger mit kroatischer Staatsangehörigkeit und Wohnsitz im Landkreis München, berührte zuvor eine 20-Jährige mit irischer Staatsangehörigkeit und Wohnsitz in München am Gesäß. Dazu hatte er auch eine 22-jährige Deutsche mit Wohnsitz im Landkreis München ebenfalls unsittlich am Gesäß berührt.

Bei Eintreffen der Polizeistreife wurde der 47-Jährige vorläufig festgenommen und auf eine nahegelegene Polizeiinspektion verbracht. Er wurde wegen der sexuellen Belästigungen angezeigt und nach Beendigung der Maßnahmen wieder entlassen.

Die weiteren Ermittlungen in beiden Fällen übernimmt das Kommissariat 15.

55. Verkehrsunfallflucht; drei Personen verletzt – Freimann

Am Sonntag, 11.01.2026, gegen 00:50 Uhr, fuhr ein 53-Jähriger mit afghanischer Staatsangehörigkeit und mit Wohnsitz in München mit einem Pkw, Audi, die Heidemannstraße in Fahrtrichtung Ingolstädter Straße. Mit im Fahrzeug befanden sich fünf weitere Personen.

An der Kreuzung zum Werner-Egk-Bogen wollte der 53-Jährige diese geradeaus überqueren, als nach den Angaben des Audi-Fahrers eine bislang unbekannte Person mit einem silbernen Pkw aus dem Werner-Egk-Bogen kam und nach rechts abbog. Der vorfahrtsberechtigte 53-Jährige leitete eine Bremsung ein, verlor jedoch nach den ersten Ermittlungen aufgrund der Witterungsbedingungen die Kontrolle über das Fahrzeug und kollidierte mit einem Betonelement einer temporären Ampel sowie einem Lichtmast und einem Verkehrszeichen.

Bei dem Unfall wurden drei Mitfahrer verletzt. Zwei Personen (eine 22-Jährige und eine 15-Jährige) mussten vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden.

Bei dem Zusammenstoß wurden sowohl der Pkw und das Verkehrszeichen schwer und der Lichtmast leicht beschädigt. Der Pkw war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

Der unbekannte Fahrzeugführer des silbernen Pkw entfernte sich vom Unfallort ohne seinen gesetzlichen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen.

Die weiteren Ermittlungen führt die Münchner Verkehrspolizei.

Zeugenaufruf:

Personen, die sachdienliche Hinweise zum Unfallhergang machen können, werden gebeten, sich mit dem Unfallkommando, Tegernseer Landstr. 210, 81549 München, Tel.: (089) 6216- 3322, in Verbindung zu setzen.