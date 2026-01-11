TRAUNSTEIN. Am Samstagabend, 10. Januar 2026, brach in dem Keller eines Mehrfamilienhauses in Traunstein ein Feuer aus. Nach aktuellem Ermittlungsstand wurde dabei niemand verletzt. Der entstandene Sachschaden wird auf einen mittleren fünfstelligen Eurobetrag geschätzt. Die Kriminalpolizeiinspektion Traunstein übernahm die Ermittlungen in dieser Sache.

Am Samstag (10. Januar 2026), gegen 21.55 Uhr, ging bei der Integrierten Leitstelle Traunstein eine Mitteilung über eine Rauchentwicklung aus dem Untergeschoss eines Mehrfamilienhauses in der Kreuzstraße in Traunstein ein. Die sofort alarmierten regionalen Feuerwehren stellten bei ihrem Eintreffen einen Brand im Keller des Objekts fest. Durch das rasche und professionelle Eingreifen der Einsatzkräfte konnte ein Übergreifen der Flammen auf Wohneinheiten verhindert und der Brand zügig gelöscht werden.

Nach derzeitigen Erkenntnissen wurde durch das Feuer niemand verletzt. Mehr als fünf Bewohner konnten, nachdem sie ihre Wohnungen kurzzeitig verlassen hatten, wieder wohlbehalten in ihr „zu Hause“ zurückkehren. Der entstandene Sachschaden wird auf einen mittleren fünfstelligen Eurobetrag geschätzt.

Die ersten Maßnahmen vor Ort erfolgten durch die örtlich zuständige Polizeiinspektion Traunstein. Unter Sachleitung der Staatsanwaltschaft Traunstein werden die Untersuchungen zur Brandursache durch die Kriminalpolizeiinspektion Traunstein fortgeführt.

Die Ermittlungen in dieser Sache dauern an.