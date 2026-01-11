Passau. Die beiden vermissten 16-jährigen Jugendlichen aus Passau konnten am Samstag Abend wohlbehalten aufgefunden werden. Die Öffentlichkeitsfahdung wird hiermit widerrufen.

Das Polizeipräsidium Niederbayern bedankt sich bei den Medien für die Mithilfe und Unterstützung bei der Öffentlichkeitsfahndung. Es wird gebeten, alle übersandten Lichtbilder und datenschutzrechtlich relevanten Personendaten aus Ihren Unterlagen und EDV-Anlagen dauerhaft zu löschen.

Medienkontakt: Polizeiinspektion Straubing, Tel.: 09421/868-0