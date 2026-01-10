STEINBACH A.WALD, LKR. KRONACH. Bei einem Wohnhausbrand am Samstagabend kam ein 68-jähriger Mann ums Leben. Die Brandursache ist derzeit unklar. Die Kriminalpolizei Coburg hat die Ermittlungen übernommen.

Gegen 17.30 Uhr ging der Notruf über den Brand einer Doppelhaushälfte im Ortsteil Kehlbach ein. Einsatzkräfte der umliegenden Feuerwehren eilten daraufhin zum Brandort. Mithilfe von Atemschutzgeräten durchsuchten die Feuerwehrkräfte das Haus, fanden einen leblosen Mann und bargen ihn aus dem Anwesen. Trotz sofortiger Reanimationsversuche kam für den 68-jährigen Hausbewohner jede Hilfe zu spät.

Die Feuerwehren konnten den Brand erfolgreich bekämpfen, sodass ein Übergreifen auf die andere Haushälfte verhindert werden konnte. Der Sachschaden wird auf über 100.000 Euro geschätzt.

Die Kriminalpolizei Coburg übernimmt die Ermittlungen zur bislang unbekannten Brandursache.