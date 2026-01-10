FORCHHEIM. Samstagnachmittag löste ein Mann im Forchheimer Ortsteil Buckenhofen einen größeren Polizeieinsatz aus.

Gegen 15.50 Uhr ging der Notruf wegen einer Bedrohungslage in einem Mehrfamilienhaus in der Buckenhofener Straße ein. Laut der Mitteilerin bedrohte der 44-jährige Deutsche andere Bewohner mit einer Pistole.

Aufgrund dieser Schilderung rückten neben zahlreichen Polizeistreifen aus Forchheim und Bamberg auch Kräfte einer Spezialeinheit aus Mittelfranken zum Einsatzort aus.

Gegen 17.45 Uhr konnte der Mann in seiner Wohnung unverletzt vorläufig festgenommen werden. Bei der Waffe handelte es sich um eine Schreckschusspistole.