SENDEN. Am Freitagnachmittag gegen 16:00 Uhr ereignete sich ein Verkehrsunfall mit Personenschaden auf der Ortsverbindungsstraße zwischen Senden und Vöhringen. Ein 85-jähriger Fahrzeugführer befuhr mit seinem silbernen VW die Staatsstraße St 2031 in Richtung Süden. Die 61-jährige Fahrzeugführerin eines braunen VW in entgegengesetzte Richtung. Aus bislang unbekannter Ursache kam der 85-Jährige mit seinem Pkw auf die Gegenfahrbahn, wo es zum Frontalzusammenstoß zwischen den beiden Pkw kam. Beide Fahrzeugführer wurden hierbei leicht verletzt und mussten in nahegelegene Krankenhäuser verbracht werden. Die beiden Pkw waren nicht mehr fahrbereit und und mussten abgeschleppt werden. Der entstandene Sachschaden wird aktuell auf rund 18.000 Euro geschätzt. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an.

(PI Neu-Ulm)