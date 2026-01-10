Mobile Wache unterwegs
0046 – Polizei stellt Schreckschusswaffe sicher
Oberhausen – Am Freitag (09.01.2026) kam es zu einem Polizeieinsatz in der Sallingerstraße / Ulmer Straße. Dabei stellte die Polizei eine Schreckschusswaffe sicher.
Gegen 21.45 Uhr kam es nach derzeitigen Erkenntnissen zu einem Streit zwischen einem 27-jährigen Mann und einer Personengruppe. Im Zuge dieser Auseinandersetzung gab der 27-Jährige offenbar einen Schuss ab und entfernte sich anschließend.
Die Polizei war mit zahlreichen Einsatzkräften vor Ort und nahm den 27-Jährigen im Nahbereich vorläufig fest. Im weiteren Verlauf fanden die Beamten die Schreckschusswaffe auf und stellten diese sicher.
Die Polizei ermittelt nun u.a. wegen Verstöße gegen das Waffengesetz gegen den 27-Jährigen.
Der 27-Jährige besitzt die mazedonische Staatsangehörigkeit.
