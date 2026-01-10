EGWEIL, LKR. EICHSTÄTT. Am gestrigen Nachmittag brannte das Gebäude des Waldkindergartens Egweil komplett aus. Verletzt wurde niemand.

Am Freitag, 09.01.2026, kurz nach 16:00 Uhr wurde im Bereich des Waldkindergartens, der sich in einem Waldstück westlich von Egweil befindet, ein Brand gemeldet. Als die Feuerwehrkräfte am Einsatzort eintrafen, stand der große Bauwagen mit Holzaufbau bereits im Vollbrand. Um das Feuer vollständig löschen zu können, musste der Aufbau abgetragen werden.

Es wurde niemand verletzt, der entstandene Schaden beläuft sich auf einen sechsstelligen Betrag.

Die Brandursache ist bislang unklar, die Kriminalpolizei Ingolstadt hat die Ermittlungen übernommen und wird in den nächsten Tagen eine Brandortbegehung durchführen.