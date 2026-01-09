TEISENDORF, LKR. BERCHTESGADENER LAND. Am Freitagabend, 9. Januar 2026, brach in einer Maschinenhalle in Teisendorf ein Feuer aus. Nach aktuellem Ermittlungsstand wurde dabei niemand verletzt. Der entstandene Sachschaden wird auf einen mittleren sechsstelligen Eurobetrag geschätzt. Die Kriminalpolizeiinspektion Traunstein übernimmt die Ermittlungen in dieser Sache.

Am Freitag (9. Januar 2026), gegen 18.20 Uhr, ging bei der Integrierten Leitstelle Traunstein eine Mitteilung über einen Brand in einer Garage im Bereich Seeleiten in Teisendorf ein. Die sofort alarmierten regionalen Feuerwehren stellten bei ihrem Eintreffen den Vollbrand einer Maschinenhalle fest. Durch das rasche und professionelle Eingreifen der Einsatzkräfte konnte ein Übergreifen der Flammen auf benachbarte Gebäude und die komplette Zerstörung der Halle verhindert werden. Dennoch brannte ein Großteil des Objekts ab.

Nach derzeitigen Erkenntnissen wurde durch das Feuer niemand verletzt. Neben Maschinen befanden sich in der Halle auch abgestellte Fahrzeuge. Der entstandene Sachschaden wird auf einen mittleren sechsstelligen Eurobetrag geschätzt.

Die ersten Maßnahmen vor Ort erfolgten durch die örtlich zuständige Polizeiinspektion Freilassing. Unter Sachleitung der Staatsanwaltschaft Traunstein werden die Untersuchungen zur Brandursache durch das Fachkommissariat 1 der Kriminalpolizeiinspektion Traunstein fortgeführt.

Die Ermittlungen in dieser Sache dauern an.