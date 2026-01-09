Victoria Troyke wurde 1998 in Friedrichroda im Landkreis Gotha in Thüringen geboren. Nach dem Abitur in Gotha begann sie im September 2015 ihr Studium an der Hochschule für den öffentlichen Dienst in Sulzbach-Rosenberg. Dieses schloss sie im Jahr 2018 erfolgreich ab.

Im Anschluss war sie bis 2023 als stellvertretende Dienstgruppenleiterin bei der Polizeiinspektion Kronach tätig und sammelte dort erste Führungs- und Einsatzerfahrungen. Im Mai 2023 begann Victoria Troyke ihr Förderverfahren für die vierte Qualifikationsebene.

Den Einstieg machte sie als stellvertretende Leiterin der Polizeiinspektion Ludwigsstadt. Es folgten Förderstationen im Präsidialbüro des Polizeipräsidiums Oberfranken sowie bei der Kriminalpolizei Coburg. Weitere dienstliche Erfahrungen machte Troyke bei der Polizeiinspektion Lichtenfels, wo sie bis Januar 2026 als Sachbearbeiterin für den Bereich Einsatz arbeitete. Seit Januar 2026 befindet sie sich nun mit Übernahme der Leitung der Polizeiinspektion Stadtsteinach in der Phase der Führungsbewährung.