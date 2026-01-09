Die Zahl der Verkehrsunfälle im Zusammenhang mit Straßenglätte ist weiter rückläufig. Im weiteren Verlauf wurden fünf zusätzliche Unfälle registriert. Die Gesamtzahl beläuft sich damit auf 36 Verkehrsunfälle.

Im Zusammenhang mit den witterungsbedingten Glätteverhältnissen infolge des Sturmtiefs „Elli“ kam es im weiteren Verlauf zu fünf zusätzlichen Verkehrsunfällen im Zuständigkeitsbereich der Polizei Oberpfalz. Damit erhöht sich die Gesamtzahl der polizeilich aufgenommenen Glätteunfälle auf insgesamt 36. Insgesamt ist weiterhin ein deutlicher Rückgang des Unfallgeschehens festzustellen.

Die weiteren fünf Unfälle verteilen sich wie folgt:

ein Unfall im Landkreis Schwandorf,

ein Unfall im Landkreis Neumarkt i.d.OPf. sowie

drei Unfälle im Landkreis Neustadt an der Waldnaab.

Bei allen genannten Verkehrsunfällen entstand Sachschaden. In zwei Fällen kam es jedoch zu Personenschäden. Diese ereigneten sich im Landkreis Neustadt an der Waldnaab auf der Bundesstraße B470 bei Auerbach sowie auf der Staatsstraße 2162. In beiden Fällen wurde jeweils eine Person leicht verletzt.

Zu schweren oder folgenschweren Verkehrsunfällen kam es darüber hinaus nicht. Das Unfallgeschehen im Zusammenhang mit Glätte hat sich insgesamt weiter beruhigt.

Die Polizei Oberpfalz ist weiterhin aufmerksam im Einsatz und wünscht allen Verkehrsteilnehmern eine sichere Fahrt.