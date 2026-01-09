NIEDERBAYERN. Aufgrund der anhaltenden Witterungsverhältnisse haben sich auf Niederbayerns Straßen seit ca. 6 Uhr rund 30 weitere Verkehrsunfälle ereignet, davon sind bei sechs Unfällen mehrere Personen leicht verletzt worden. Ein folgenschwerer Verkehrsunfall ereignete sich gegen 06.30 Uhr im Bereich der Polizeiinspektion Dingolfing.

Im Bereich der Polizeiinspektion Eggenfelden kam es aufgrund der winterlichen Straßenverhältnisse auf den Fahrbahnen zu mehreren Verkehrsunfällen. In Massing geriet ein 26-Jähriger auf Höhe Zeillach mit seinem Pkw ins Schleudern und kam schließlich im Graben zum Stehen. Verletzt wurde der 26-Jährige dabei nicht. In Mitterskirchen touchierte eine 21-jährige Pkw-Lenkerin eine Leitplanke. Zwei Insassen eine 19-jährige Memmingerin und eine 20-Jährige aus Kempten wurden dabei leicht verletzt und mit dem Rettungsdienst in ein nahe gelegenes Krankenhaus verbracht. Im Bereich Stößlöd bei Hebertsfelden geriet ein 46-jähriger Pkw-Lenker mit seinem Pkw ins Rutschen und prallte gegen einen Baum. Der Fahrer wurde leicht verletzt. Auf der B20 bei Wurmannsquick geriet eine 35-Jährige Autofahrerin aufgrund Schneeglätte von der Fahrbahn ab. Sie erlitt leichte Verletzungen und wurde in einem nahegelegenen Krankenhaus medizinisch versorgt.

Aufgrund von Schnee- und Eisglätte ereigneten sich auch im Landkreis Straubing-Bogen mehrere Verkehrsunfälle. Überwiegend verloren die Verkehrsteilnehmer die Kontrolle über ihr Fahrzeug und rutschten in den Graben. Zumeist blieb es bei Blechschäden. In Oberschneiding auf der SR72 kam ein Pkw-Fahrer von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Baum. Der Fahrer wurde hierbei leicht verletzt. Auch in Kirchroth auf der ST2125 kam ein Autofahrer ins Schleudern und prallte gegen ein Brückengeländer. Auch dieser wurde bei dem Unfall leicht verletzt. Die Höhe der jeweiligen Schäden können noch nicht beziffert werden.

Das Polizeipräsidium Niederbayern bittet alle Verkehrsteilnehmer aufgrund der aktuellen Witterungsverhältnisse um eine angepasste Fahrweise - wenn möglich, vermeiden Sie unnötige Fahrten.

Veröffentlicht: 09.01.2026, 12.00 Uhr