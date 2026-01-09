HUNDERDORF, LKR. STRAUBING-BOGEN. Am Vormittag des 08.01.2026 kam es in Lintach zum Brand einer Werkstatt. Personen wurden nicht verletzt.

Ein Anwohner bemerkte den Brand gegen 10.15 Uhr und meldete dies der Integrierten Leitstelle. Für die eingesetzten Feuerwehren gestaltete sich die Brandbekämpfung als sehr aufwendig, weshalb diese eine geraume Zeit in Anspruch nahm. Der Brand in der Werkstatt griff auf die gesamte Garage über, weshalb diese schließlich in Vollbrand stand und eine verbaute Photovoltaikanlage ebenso zerstört wurde.

Die Ermittlungen zum Brandfall wurden von der Kriminalpolizeiinspektion Straubing übernommen. Der Sachschaden kann derzeit auf circa 150.000 Euro geschätzt werden. Zur Brandursache kann zum jetzigen Zeitpunkt der Ermittlungen noch keine Aussage getroffen werden.

Veröffentlicht: 09.01.2026, 11.47 Uhr