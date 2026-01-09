REISBACH, LKR. DINGOLFING-LANDAU. Am 09.01.2026 gegen 06:27 Uhr ereignete sich auf der Staatsstraße 2327 in Reisbach auf Höhe Untergünzkofen ein folgenschwerer Verkehrsunfall mit tödlichem Ausgang.

Ein Pkw-Fahrer aus dem Landkreis Dingolfing, welcher von Reisbach in Richtung Dingolfing unterwegs war, kam vermutlich aufgrund der Witterungsbedingungen ins Schleudern. Der Pkw des 27-Jährigen drehte sich quer zur Fahrbahn und prallte so in einen Mercedes Kleintransporter, welcher in gegensätzlicher Richtung unterwegs war.

Im Fahrzeug des Unfallverursachers befand sich zudem ein 18-jähriger Beifahrer. Trotz sofort eigeleiteter Reanimationsmaßnahmen durch Ersthelfer und Rettungsdienst verstarben beide Insassen des Pkw noch an der Unfallstelle. Der Fahrer des Kleintransporters kam mit leichten Verletzungen ins Krankenhaus.

Die Polizeiinspektion Dingolfing führt, unter Sachleitung der Staatsanwaltschaft Landshut und mit Unterstützung eines Gutachters, die Ermittlungen zur Klärung der genauen Unfallursache. Ein Großaufgebot an Feuerwehr und Rettungsdienst ist an der Unfallstelle mit anwesend. Die Straßensperrung ist bislang noch nicht aufgehoben.

Veröffentlicht: 09.01.2026, 11.05 Uhr