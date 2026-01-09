REGENSBURG. Am Montag, den 5. Januar, hat sich gegen 19:30 Uhr auf dem Pendlerparkplatz an der Schillerwiese ein Vorfall ereignet, bei dem eine 23-jährige Frau angab, Opfer eines sexuellen Übergriffs geworden zu sein. Die Kriminalpolizei Regensburg hat die Ermittlungen im Fall übernommen.

Eine 23-jährige Syrerin hat am Dienstag, 6. Januar, bei der Polizeiinspektion Regenstauf angezeigt, dass es durch einen 27-jährigen syrischen Staatsangehörigen zu einem sexuellen Übergriff zu ihrem Nachteil gekommen ist. Beide Personen haben sich seit kurzer Zeit in einer persönlichen Beziehung befunden. Der Vorfall hat sich am Montag, den 5. Januar, gegen 19:30 Uhr auf dem Pendlerparkplatz an der Schillerwiese in Regensburg ereignet. Nach Angaben der Anzeigenerstatterin spielte sich das Geschehen im Pkw des 27-Jährigen ab. Im Anschluss fuhr die 23-Jährige mit ihrem PKW zu ihrer Wohnanschrift nach Regenstauf. Die Kriminalpolizei Regensburg hat die Ermittlungen wegen des Deliktes einer sexuellen Nötigung aufgenommen.

Im Zuge der aufgenommenen Ermittlungen ist der 27-jährige Tatverdächtige am Dienstag, 6. Januar, vorläufig festgenommen worden. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Regensburg wurde er am Mittwoch, 7. Januar, der zuständigen Ermittlungsrichterin am Amtsgericht Regensburg vorgeführt. Diese hat Haftbefehl erlassen. Der 27-Jährige ist anschließend in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert worden.