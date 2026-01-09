Im Laufe des Vormittags ereigneten sich weitere Glätteunfälle in der Oberpfalz. Sieben zusätzliche Verkehrsunfälle wurden polizeilich aufgenommen, allesamt mit Sachschaden. Somit kam es aktuell zu insgesamt 31 Glätteunfällen. Die Unfallzahlen sind inzwischen rückläufig.

Im Zusammenhang mit den winterlichen Straßenverhältnissen infolge des Sturmtiefs „Elli“ wurden im weiteren Verlauf des Vormittags sieben zusätzliche Glätteunfälle im Zuständigkeitsbereich der Oberpfälzer Polizei registriert. Alle Unfälle endeten ausschließlich mit Sachschaden, verletzt wurde niemand.

Die weiteren Unfälle verteilen sich wie folgt:

zwei im Landkreis Regensburg,

zwei im Landkreis Neustadt an der Waldnaab,

zwei im Landkreis Schwandorf sowie

ein Unfall im Stadtgebiet Weiden i.d.OPf.

Zu größeren oder folgenschweren Unfällen kam es nicht. Insgesamt ist festzustellen, dass die Unfallzahlen mittlerweile langsam zurückgehen.

Die Polizei Oberpfalz ist weiterhin mit erhöhter Aufmerksamkeit auf den Straßen unterwegs und wünscht allen Verkehrsteilnehmern eine gute und sichere Fahrt.